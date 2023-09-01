Найпотужніший вибух за 400 років. Телескоп Вебб показав невідомі деталі знаменитої наднової (фото)

Астрономи отримали нове більш деталізоване зображення залишку наднової SN 1987A, вибух якої було виявлено 26 років тому.

Космічний телескоп Вебб сфотографував залишок наднової SN 1987A, що розширюється і є найяскравішою за останні 420 років. У 1987 році астрономи вперше побачили світло, яке долетіло до Землі після вибуху величезної зірки у Великій Магеллановій Хмарі — галактиці-супутнику Чумацького Шляху. Нові дані допомогли поліпшити розуміння структури об'єкта, який утворився після вибуху зірки, пише BBC.

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Телескоп Вебб сфотографував уламки зірки з безпрецедентною роздільною здатністю, і в такий спосіб вчені отримали нові подробиці про космічну структуру, що зростає.

SN1987A розташована на відстані 168 тисяч світлових років від Землі у Великій Магеллановій Хмарі. Це найближча і найяскравіша наднова, яку виявили 1987 року після Наднової Кеплера, виявленої 1604 року.

Вважається, що до того, як вибухнути надновою, тут існувала зірка блакитний-наджгігант, яка отримала назву Sanduleak -69 202. Астрономи припускають, що ця зірка була приблизно у 20 разів більшою за Сонце. Найцікавіше, що 36 років тому вчені вважали, що надновим можуть вибухнути тільки червоні надгіганти, але SN1987A змусила переглянути цю теорію.

Наднова SN 1987. Коли гинуть величезні зірки, вони поступово скидають із себе шари речовини, які потім після вибуху оточують залишок загиблої зірки Фото: NASA

Коли гинуть такі величезні зірки, вони поступово скидають із себе шари речовини, які потім після вибуху оточують залишок загиблої зірки. Таким залишком є нейтронна зірка, надзвичайно щільний, але маленький сферичних об'єкт діаметром у 10-20 км. Але навіть телескоп Вебб поки що не зміг його виявити за допомогою своїх надпотужних приладів під час нової космічної фотосесії.

За словами вчених, новий знімок наднової розкриває багато нових деталей, які раніше не зміг показати знімок космічного телескопа Хаббл. Яскраві кільця, які видно на зображенні, являють собою смуги газу і пилу, викинуті зіркою на різних стадіях процесу повільної смерті. Ці кільця постійно розширюються і віддаляються від місця вибуху через ударні хвилі. Одне з таких кілець складається з речовини, яку викинула зірка за 20 тисяч років до вибуху наднової.

Наднова SN 1987A, знімок телескопа Хаббл Фото: NASA

Астрономи також виявили два нових кільця, які раніше були невідомі, адже вони більш тонкі та більш тьмяні. Учені вважають, що ці утворення з'явилися внаслідок взаємодії зоряного вітру до вибуху з раніше викинутою речовиною.

Ще одним відкриття стало виявлення своєрідних півмісяців усередині основного кільця, але вчені поки не знають, як вони з'явилися. Можливо вони стали результатом викиду речовини після вибуху наднової. Весь залишок наднової висвітлюється поки що прихованою нейтронною зіркою, і вчені планують під час наступних спостережень все ж її виявити.

Фокус уже писав про те, що нове дослідження припускає, що в Сонячній системі ховається ще одна планета. І ця планета схожа на Землю, але розташована вона в 250-500 разів далі від Сонця, ніж Земля.