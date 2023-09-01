Погана ідея влади США: як американці врятували Великий каньйон у 60-х роках

Протягом більш ніж століття перенаправлення стоку річки Колорадо для сільськогосподарських на південному сході США було складним і спірним питанням.

У 1960-х роках західні політики та федеральні бюрократи почали розробляти те, що згодом стало Проєктом Центральної Аризони — колосальним починанням, покликаним спрямувати воду з річки Колорадо до центральної та південної Аризони, щоб створити водосховище, пише Big Think.

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Щоб задовольнити значні потреби в електроенергії, передбачили будівництво двох гідроелектростанцій у Великому каньйоні. Варто зазначити, що обрані місця розташування гребель виходили за межі заповідної частини каньйону, проте водосховище, створене однією з цих гребель, затопило б значну частину Національного парку Великий каньйон.

Спочатку дебати навколо цієї пропозиції здебільшого розгорталися навколо розбіжностей між західними політиками, зокрема, енергійної кампанії каліфорнійських конгресменів, спрямованої на збереження частки їхнього штату в розподілі води річки Колорадо. Згодом у боротьбу вступили Сьєрра-Клуб та інші захисники довкілля, які палко закликали політиків і громадськість зберегти природну велич каньйону.

До 1966 року ця проблема привернула увагу всієї країни, про неї писали такі видання, як "Рідерз Дайджест" і журнал "Лайф", вперше познайомивши багатьох громадян з ідеєю збереження природних чудес.

За словами Пірсона, "рух за порятунок Великого каньйону від затоплення став нагадувати національний референдум щодо збереження природи", а на Капітолійський пагорб надходив безперервний потік кореспонденції, переважна більшість якої виступала проти будівництва дамби.

Для декого у федеральному уряді такий розвиток подій виявився неочікуваним. До того, як спалахнула ця суперечка, Міністерство внутрішніх справ та пов'язані з ним відомства протягом шістдесяти років реалізовували масштабні будівельні проєкти, які сприяли зрошенню посушливого західного простору.

У цей період мало хто з політиків був в опозиції, а більшість громадян загалом підтримували її. Пірсон зазначає, що ця ситуація зазнала разючої трансформації: "Тепер воно зіткнулося з дедалі більшою опозицією не лише з боку жменьки екологічних екстремістів, а й з боку звичайних американців".

Репутація департаменту змінилася з героїчної державної установи, яка вдихнула життя і процвітання у пересохлу пустелю, на репутацію лиходія, готового осквернити природні чудеса країни на користь кількох обраних особливих інтересів.

У хибній спробі урядовці звернулися до Податкової служби з проханням ретельно перевірити статус Сьєрра-Клубу, звільненого від сплати податків через його діяльність у сфері впливу на законотворчість. Ця спроба призвела до неймовірних наслідків: національні газети висвітлили цю справу як грубий напад впливових бюрократів на скромну та ідеалістичну організацію.

Як наслідок, обізнаність громадськості про дилему збереження Великого каньйону різко зросла, і Сьєрра-Клуб засипали пожертвами, які вони використовували для подальшого посилення своєї справи.

Врешті-решт, у 1968 році проєкт реалізували, але не завдяки запропонованим дамбам, а вугільній електростанції. Великий каньйон збережено.

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