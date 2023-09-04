Чужий на дні океану. Біля підводного вулкана Аляски знайдено моторошне золоте яйце з дірою (відео)

Дослідники зазначають, що знахідка нагадувала щось із фільмів жахів, "ніби хтось або щось намагалося вибратися зі сфери або потрапити в неї".

Світовий океан покриває більшу частину поверхні Землі й приховує в собі безліч таємниць, деякі з яких мають вельми моторошний вигляд. Наприклад, це дивовижне золоте яйце, знайдене біля підніжжя підводного вулкана біля берегів Аляски, пише Futurism.

Моторошнувата знахідка була зроблена групою вчених Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) під час дослідження підводного вулкана на глибині близько 3 кілометрів біля узбережжя Аляски.

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Дослідники зазначають, що їхня робота була спрямована на складання карти морського дна Аляски за допомогою апарату з дистанційним управлінням у рамках останнього проєкту "Морський пейзаж Аляски". Зазначимо, що NOAA вело онлайн-трансляцію місії, коли вчені натрапили на загадковий золотий об'єкт біля підніжжя підводного вулкана.

Виявлення загадкового об'єкта на дні Тихого океану саме по собі має моторошний вигляд, проте ще більш, таким що шокує, виявилися пошкодження на "золотому яйці". Більш детальне вивчення об'єкта показало, що на поверхні загадкової кулі розташовувалася діра, що зяє, ніби щось намагалося вибратися з нього, або навпаки — прорватися.

Після кількох жартів із "Секретних матеріалів" і кількох фільмів жахів дослідники ухвалили рішення використовувати роботизовану руку апарата, щоб зібрати зразок загадкового яйця і вивчити його ДНК.

На щастя, під час збору зразків, із золотого яйця ніякого чудовиська не з'явилося. Ба більше, вчені звернули увагу, що воно було більше схожим на желатин або шовк. Під час дослідження у вчених виникло кілька не настільки моторошних теорій, і вони припустили, що об'єкт може виявитися залишками яєчної оболонки або залишками губки Мертвого моря. На жаль, припущення вчених не підтвердилися, і дослідники досі перебувають у замішанні. За словами авторів дослідження, вони з колегами так і не змогли ідентифікувати цей дивний об'єкт, але сподіваються, що їм вдасться це зробити в майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що стародавній підводний вулкан все ще "живий" і покритий мільйоном гігантських яєць: що виявили вчені.