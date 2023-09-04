Виявлено незвичайну планету, яка зменшилася в розмірах: учені не розуміють чому

Виявлену планету можна порівняти за розмірами з Нептуном, але її характеристики збивають з пантелику вчених.

Зовсім недавно вчені знайшли дивну планету, схожу на Нептун, і тепер виявлено нову кам'янисту екзопланету, яка за розмірами також нагадує крижаного гіганта. Вона має величезну масу, найвищу щільність, але при цьому у неї дуже тонка атмосфера. Але насправді такого не може бути і вчені не розуміють, як ця планета зменшилася в розмірах. Хоча є деякі припущення, пише ScienceAlert.

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На сьогодні астрономи виявили всього кілька планет за розмірами, що нагадують Нептун, які обертаються дуже близько навколо своїх зірок. Чому їх так мало було виявлено в космосі поки залишається загадкою, але з кожною новою виявленою подібною планетою додається ще більше запитань без відповідей.

Що відомо про нову екзопланету?

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, астрономи виявили нову екзопланету, яка обертається навколо зірки помаранчевого карлика на відстані 727 світлових років від нас. Нова планета отримала назву TOI-332b і являє собою кам'янистий світ із тонкою атмосферою з водню і гелію. Екзопланета розташована так близько до своєї зірки, що робить повний оберт навколо неї всього майже за 19 земних годин.

За розмірами TOI-332b у 3,2 раза більша за Землю і більше схожа в цьому плані на Нептун, який у 3,8 раза більший за нашу планету. Вчені з'ясували, що маса TOI-332b у 57 разів більша за Землю, тоді як маса Нептуна лише в 17 разів більша за масу нашої планети. Це дуже незвичайні характеристики для планети схожої на Нептун, але і це ще не все.

Вчені вважають, що TOI-332b складається з величезного щільного залізного ядра, кам'янистої мантії і дуже тонкого шару атмосфери. Але маючи величезне ядро ця планета повинна мати величезну атмосферу, таку як у Юпітера. Тобто розмір планети має бути набагато більшим.

Також астрономи з'ясували, що нова екзопланета має щільність вищу, ніж у заліза — 9,6 грама на кубічний сантиметр. Це одна з найщільніших відомих планет, схожих на Нептун. Щільність останнього становить 1,6 грамів на кубічний сантиметр. Для порівняння, щільність нашої планети — 5,5 грамів на кубічний сантиметр.

Нова планета отримала назву TOI-332b і є кам'янистим світом із тонкою атмосферою з водню і гелію Фото: ScienceAlert

Планета не відповідає теоріям

Виходить, що планета має одразу кілька інтригувальних характеристик, які збивають з пантелику. Згідно з теоріями формування планет, у цього об'єкта, як уже було сказано вище, має бути набагато більша за розміром атмосфера і відповідно більший розмір, але цього немає.

Вчені припустили, що існує кілька пояснень того, що TOI-332b набагато менший, ніж має бути.

За словами авторів дослідження, атмосфера такої планети може бути втрачена через сильне випромінювання зірки, адже подібні розташовані близько до своїх зірок планети зазнають такого впливу. Але настільки величезна атмосфера, якою має володіти TOI-332b, не могла зникнути тільки за рахунок випромінювання зірки.

Можливо, планета перебувала в минулому далі від своєї зірки, а потім під час зміни орбіти перемістилася ближче і внутрішні зміни планети призвели до втрати більшої частини атмосфери.

Ще одна гіпотеза полягає в тому, що інша планета або ж величезний космічний камінь врізалися в TOI-332b і це призвело до втрати частини її атмосфери.

Також астрономи не відкидають того варіанту, що ця екзопланета взагалі ніколи не мала величезної атмосфери, що не узгоджується з сучасними теоріями формування планет такого типу.

За словами вчених, подальші дослідження покажуть, чи наявні теорії хибні, чи отримано некоректні дані. Поки що обидва питання залишаються без відповіді.

Нагадуємо, що нещодавно астрономи оголосили про відкриття ще однієї схожої на Нептун планети, яка також збиває з пантелику вчених. Її характеристики вказують на те, що вона не повинна існувати там, де її виявили і все ж вона існує, як уже писав Фокус.

Щодо нашої Сонячної системи, то автори нещодавнього дослідження припускають, що дуже далеко від Сонця, щонайменше в 5 разів далі, ніж розташований Плутон, існує планета земного типу. Тепер залишилося її тільки виявити.