Як обідок унітазу на зап'ясті. Учені дізналися кількість бактерій на ремінцях розумних годинників

Поки ми зайняті перевіркою сповіщень і підрахунком кроків, шкідливі й небезпечні бактерії можуть оселитися на наших зап'ястях, ідеться в дослідженні.

Вчені стверджують, що постійне носіння смарт-годинників або фітнес-трекерів може нести в собі не тільки інформативні повідомлення, а й ризики серйозних інфекцій, як і невидимі паразити, що оточують нас. Нещодавнє дослідження показало, що на ремінцях більшості смарт-годинників можуть мешкати бактерії, здатні викликати у нас захворювання, пише ScienceAlert.

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Вчені з Атлантичного університету Флориди уважно вивчили 20 різних браслетів для смарт-годинників. Результати виявилися вельми вражаючими: 95% цих браслетів містили бактерії, які за певних умов можуть спричиняти в нас серйозні захворювання. Деякі з цих бактерій викликають такі захворювання, як абсцес, пневмонія і навіть сальмонела.

Не всі стрічки були однаково винні, оскільки основним винуватцем, схоже, виступав їхній матеріал. На стрічках з гуми або пластику було виявлено більше бактерій, ніж на інших. Це пояснюється тим, що ці матеріали мають крихітні отвори і статичні, що робить їх ідеальним місцем для скупчення бактерій. З іншого боку, на модних металевих ремінцях, особливо золотих і срібних, бактерії в основному були відсутні.

І, щоб прояснити ситуацію, ці бактерії не вторгаються з нізвідки. Вони часто зустрічаються на наших тілах і в навколишньому середовищі. Однак у відповідних умовах вони можуть перетворитися з нешкідливих мешканців нашого організму на небезпечних загарбників.

Цікаво, що не останню роль зіграло й те, чим займалися користувачі смарт-годинників під час їхнього носіння. Наприклад, у любителів тренажерного залу браслети показували вищий рівень вмісту деяких бактерій. Це змушує звернути увагу на те, що гігієна після фізичної активності може відігравати певну роль у такому скупченні бактерій.

Ще одне інтригуюче спостереження полягало в тому, що незважаючи на те, що ми носимо ці гаджети майже весь день, ми зазвичай не чистимо їх. Задумайтеся, як часто ви чистите свій смарт-годинник? Дослідження показує, що, можливо, нам слід робити це частіше, оскільки ці аксесуари збирають у собі велику кількість бактерій за дуже короткий термін.

На щастя, виявилося, що звичайний дезінфекційний спрей і суміш 70% етанолу, аналогічна тій, що використовується в лікарнях, відмінно впоралися із завданням, знищивши майже всі бактерії всього за 30 секунд. Натуральний варіант — яблучний оцет, зажадав трохи більше часу і виявився не настільки ефективним щодо всіх типів бактерій.

Але справа не тільки в смарт-годинниках. Дослідники вважають, що нам давно пора звернути увагу на очищення інших гаджетів, які часто торкаються нашої шкіри, наприклад, навушників і мобільних телефонів.

Одним словом, наші улюблені носяться пристрої роблять наше життя зручнішим і взаємопов'язаним, але водночас вони можуть зробити його і без того небезпечнішим, додавши проблем нашому здоров'ю. Невелике чищення тут і там може гарантувати, що наші пристрої містять у собі інформацію про пройдені кроки та повідомлення, а не незліченну кількість шкідливих бактерій. Тому наступного разу, коли ви зніматимете свій смарт-годинник, можливо, варто його трохи почистити. Можливо, ваше здоров'я скаже вам спасибі за те, що ви пожертвували ці кілька хвилин для довгострокового порятунку себе від неприємних захворювань.

Раніше Фокус писав про "м'ясоїдних" бактерій, які вбили вже трьох людей у США. Одна людина в штаті Нью-Йорк і двоє людей у штаті Коннектикут нещодавно померли від небезпечної бактеріальної інфекції.

Також Фокус писав про стародавніх крихітних черв'яків, які прокинулися з вічної мерзлоти. Дослідники відзначають, що стародавній крихітний черв'як просто відродився після тисячі років "сплячки" в льодах.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.