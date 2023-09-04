Зникнення льотчиці Амелії Ергарт: учені отримали дані з уламків її ймовірного літака (фото)

Таємниче зникнення Амелії Ерхарт інтригує світову громадськість вже майже дев'ять десятиліть. У 1937 році вона розпочала історичну місію — стати першою жінкою, яка здійснила навколосвітню подорож.

В історії авіації є безліч загадок про зникнення літаків. Деякі з них, як історія винищувача, знайденого в озері Гурон розкриваються, а деякі, як історія Амелії Ергарт досі без відповіді. Жодних решток жінки чи її штурмана Фреда Нунана так і не знайдено, що породило безліч фантастичних здогадок та спекуляцій щодо її смерті, пише Daily Mail.

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В минулому році, наукова експертиза виявила приховані літери і цифри, витравлені на алюмінієвій панелі, яку прибило до берега на острові Нікумароро в західній частині Тихого океану, недалеко від місця, де зник літак Ергарт. Це відкриття породило палке очікування того, що дослідники стоять на порозі розгадки однієї з найстійкіших загадок 20-го століття. На жаль, ці сподівання розбиті.

Ретельний аналіз підтвердив, що панель була частиною літака, який розбився під час Другої світової війни, щонайменше через шість років після зникнення Ергарт.

Втім, не все ще втрачено. Наразі нове зображення проходить ретельну криміналістичну експертизу, що дає нову надію. Це зображення, зроблене під час експедиції до Нікумароро у 2009 році, схоже, зображує кришку двигуна, занурену під воду поблизу Нікумароро, що потенційно пов'язано з літаком Ергарт.

Рік Гіллеспі, виконавчий директор Міжнародної групи з відновлення історичних літаків (TIGHAR), яка очолює проєкт "Ергарт" вже понад три десятиліття, розповів, що фахівець з судово-медичної візуалізації вивчає цю підводну фотографію.

Гіллеспі зазначив: "На фотографії є об'єкт, який схожий на обтічник двигуна Lockheed Electra". Примітно, що ця схожість з обшивкою двигуна і гребним валом залишалася непоміченою протягом багатьох років, а точне місце розташування не зафіксовано, що ускладнило подальші спроби знайти цей об'єкт.

Хоча знахідка кришки двигуна не прояснить долю знаменитого авіатора, вона може допомогти відкинути певні припущення і підтримати інші, зокрема давнє переконання TIGHAR, що Ергарт і Нунан приземлилися на Нікумароро і, зрештою, зустріли там свою загибель.

Докази зникнення Ергарт: ця карта показує, де знайдені певні докази в пошуках розгадки того, що сталося з відомою авіаторкою під час її навколосвітнього перельоту в 1937 році Фото: MailOnline

Раніше TIGHAR сподівався, що алюмінієва панель, відома як 2-2-V-1, може підтвердити їхню теорію. Припускали, що цей об'єкт, виявлений у 1991 році, міг бути металевою латкою, нанесеною на літак Ергарт під час ремонту в Маямі під час її нещасливої спроби навколосвітнього перельоту. Минулого року вчені виявили приховані літери і цифри, непомітні неозброєним оком, які, на думку експертів, можуть бути пов'язані з виробничим кодом. Букви та цифри "D24", "XRO", а також "335" або "385" витравлені на алюмінієвій панелі. Це відкриття спонукало до шалених зусиль, щоб відстежити походження цього загадкового тексту.

Гіллеспі пояснив: "Наш фахівець з судово-медичної візуалізації Джефф Глікман все ще працює над своїм остаточним звітом, але схоже, що 2-2-V-1 походить з верхньої поверхні крила літака Дуглас С-47 часів Другої світової війни". А проте, ця невдача не скасовує багатства доказів, що підтверджують присутність Ергарт на Нікумароро.

Минулого року вчені виявили невидимі для людського ока літери і цифри (на фото), які, на думку експертів, можуть бути пов'язані з виробничим кодом Фото: Kenan Unlu

Щодо інших написів, то значення рукописних літер "XRO" залишається невловимим, а цифри "335" і "385" спантеличують експертів. Хоча існує припущення, що ці написи можуть бути парейдолічною ілюзією — феноменом, коли людський розум хнаходить знайомі патерни у випадкових комбінаціях, дослідники вважають таке пояснення неправдоподібним через малоймовірність випадкової появи трьох послідовних чисел.

На жаль, це була не єдина невдача на шляху до розгадки долі Ергарт. Фрагменти кісток, знайдені на Нікумароро через три роки після її зникнення, які згодом зникли, а потім знову з'явилися в музеї через десятиліття, породили надії на потенційний збіг з авіаторкою. Відомий судовий антрополог Ерін Кіммерле використала ці фрагменти для реконструкції жіночого черепа, який, на її думку, міг належати Ергарт. Однак подальший аналіз ДНК, проведений в Університеті Південної Флориди, розвіяв це припущення.

Незважаючи на ці нещодавні невдачі, Гіллеспі зберігає оптимістичний погляд, посилаючись на наукові докази, які "переконливо вказують на те, що Ергарт був на Нікумароро". Ці докази включають 57 радіосигналів лиха протягом п'яти днів, які, ймовірно, виходили з літака Ергарт; п'ять пеленгаторів Pan American Airways і Берегової охорони США, що сходилися в Нікумароро; і фотографію, на якій зображені уламки шасі літака Lockheed Electra на рифі Нікумароро, зроблену 15 жовтня 1937 року.

Раніше Фокус писав про наукову експедицію, що повторить подорож творця теорії еволюції.