Доля рідної зірки: чи перетвориться Сонце коли-небудь на чорну діру

Стане зірка чорною дірою чи ні, залежить від її маси.

Вважається, що Сонце прожило вже приблизно половину відведеного йому зоряною еволюцією життєвого терміну. Це означає, що приблизно через 5 млрд років наша зірка помре. Це станеться через те, що в ядрі Сонця припиниться термоядерна реакція, яка дає йому енергію для життя. Зрештою, пройшовши стадію червоного гіганта зі значним збільшенням розміру, наша зірка скине з себе більшу частину плазми і, під дією гравітації, стиснеться в дуже щільний невеликий об'єкт. Найщільнішими об'єктами в космосі вважаються чорні діри, але чи перетвориться Сонце на чорну діру? Про це пише Live Science.

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Чорні діри є не тільки найщільнішими об'єктами у Всесвіті, але вони також мають найсильнішу гравітацію. Це означає, що все, що потрапить у сферу впливу чорної діри, буде назавжди поглинуто нею. Так, чорні діри з'являються внаслідок смерті зірок, тому можна припустити, що Сонце стиснеться в маленький щільний об'єкт, який і буде чорною дірою.

За словами Ксав'є Кальмета з Університету Сассекса, Велика Британія, це помилкове припущення. Річ у тім, що Сонце не має достатньої маси, щоб перетворитися навіть на чорну діру зоряної маси, а це найменші з відомих нам чорних дір.

Чорні діри являють собою не тільки найщільніші об'єкти у Всесвіті, але вони також мають найсильнішу гравітацію Фото: NASA

За словами вченого, щоб після смерті зірки утворилася чорна діра, ця зірка повинна мати масу в 20-25 разів більшу, ніж має Сонце. Після того, як у вмираючої зірки залишиться тільки її ядро, яке матиме дуже велику щільність через стиснення під дією гравітації, саме це ядро повинно мати масу в 2-3 рази більшу за масу Сонця. У цьому разі гравітація продовжить тиснути на зоряний залишок, і він перетвориться на чорну діру.

Такі зірки, як Сонце, коли помирають, перетворюються спочатку на червоних гігантів, а це означає, що їхній розмір значно збільшується. Наприклад, наша зірка стане такою величезною, що її край знаходитиметься десь за орбітою Марса. Це означає, що і Марс, і Венера, і Меркурій, і звісно ж Земля, просто перестануть існувати.

У стадії червоного гіганта Сонце поступово втратить усю свою плазму, яка розсіється космосом у вигляді планетарної туманності. Що ж залишиться від Сонця? На місці нашої зірки з'явиться інший об'єкт, який називається білим карликом. Їх іноді називають мертвими зірками, і якби Сонце перебувало в подвійній зоряній системі, то такий білий карлик міг би забирати плазму у свого сусіда. Досягнувши критичної межі маси, він би вибухнув надновою і зник. Але це не наш випадок.

Щоб після смерті зірки утворилася чорна діра, ця зірка повинна мати масу у 20-25 разів більшу, ніж має Сонце Фото: Forbes

Щодо чорних дір, то щоб вони з'явилися після смерті величезної зірки, останні мають пройти кілька етапів скидання своєї речовини в космос і поступового стиснення. У результаті таких процесів у ядрі зірок з'являються дедалі важчі хімічні елементи. Коли ядро буде заповнене найважчим елементом, який може створити зірка, тобто залізом, відбудеться вибух наднової. На місці колишньої зірки утвориться чорна діра, а її уламки розлітатимуться космосом, хоча частину з них все ж поглине чорна діра.

Найменші з відомих чорних дір називаються чорними дірами зоряної маси, і вони можуть бути важчими за Сонце в діапазоні від трьох до 100 разів. Щоб стати настільки величезною такій чорній дірі потрібно поглинати навколишню матерію, тобто пил і газ, а іноді навіть "проковтнути" зірку-компаньйона, якщо чорна діра з'явилася в подвійній зоряній системі.

На місці Сонця з'явиться з'явиться інший об'єкт, який називається білим карликом Фото: phys.org

Тому Сонце ніколи не стане чорною дірою, і вона ніколи не поглине Землю, адже до цього наша планета вже зникне. У будь-якому разі, за тим, як помре Сонце, спостерігатимуть наші далекі нащадки, можливо, із супутників Юпітера чи Сатурна, або взагалі з іншої зоряної системи. Звісно, завжди існує песимістична ймовірність того, що людство перестане існувати як вид через мільярди років, тож Сонце помре на самоті, без сторонніх спостерігачів.

Хоча деякі вчені вважають, що люди не є єдиним розумним видом у нашій галактиці. Як уже писав Фокус, автори нового дослідження припустили, яка цивілізація могла б звернути на нас увагу.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що чорні діри викидають залишки поглинених зірок за кілька років після того, як відбулося це поглинання. Це відкриття не узгоджується з поточними моделями поведінки чорних дір.