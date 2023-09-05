Смертельні ласки. Чого не варто робити, щоб не заразитися хворобами від домашніх тварин

Наші домашні тварини привносять у наше життя море радості, але в разі недотримання правил гігієни та особистого простору, вони можуть привнести в нього біль, розруху і потенційно — смерть.

Для багатьох домашні тварини є членами сім'ї, і можна з упевненістю сказати, що людство, це вид, по вуха закоханий у своїх пухнастих друзів. Але тискаючи і граючись зі своїми вихованцями, ми рідко замислюємося наскільки безпечно перебувати з ними в безпосередній близькості. Наука вирішила розставити крапки над і в питанні ризику підхопити захворювання під час контакту з домашніми тваринами, пише The Conversation.

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Ми не тільки все частіше заводимо домашніх тварин, а й витрачаємо на них дедалі більше грошей. Така любов і прихильність приносить свої душевні та фізичні плоди. Однак іноді наші вихованці можуть бути носіями захворювань, які можуть передатися нам. Але не варто панікувати і метушливо відсторонюватися від лабрадора, що сидить поруч із вами. Для більшості ризик мінімальний. Однак деяким групам, наприклад, вагітним жінкам і людям з ослабленою імунною системою, слід бути особливо обережними.

Ось термін, з якого ми почнемо заглиблюватися в тему ризику: зоонозні захворювання. Це інфекції, які можуть передаватися від тварин до людини. Хоча в домашніх тварин можна виявити понад 70 таких захворювань, багато з них протікають безсимптомно, тобто ваша кішка чи собака може мати абсолютно здоровий вигляд, але при цьому передавати вам шкідливі мікроорганізми.

Як передаються ці мікроорганізми? Вони можуть передаватися безпосередньо, наприклад, через слину тварини, або побічно, наприклад, через її підстилку або іграшки. Незважаючи на те, що ці захворювання не є широко поширеними, згідно з дослідженнями, ми, можливо, недооцінюємо їхню небезпеку і поширеність, тому що не всі вони легко ідентифікуються, а деякі мають загальні симптоми.

Звичайні домашні тварини, такі як собаки і кішки, можуть бути переносниками різноманітних мікроорганізмів. У деяких районах Африки та Азії собаки можуть переносити сказ через слину. Крім того, у них у роті може перебувати бактерія Capnocytophaga, яка може спричиняти важкі захворювання у деяких людей. Кішки теж не залишаються осторонь. Вони можуть передавати хвороби, особливо під час прибирання лотка або навіть через укуси і подряпини.

Але кішки та собаки — не єдині винуватці. Птахи можуть іноді передавати бактеріальну інфекцію, черепахи можуть бути пов'язані з сальмонелою, і навіть ваші домашні рибки можуть занести деякі бактеріальні інфекції у ваш організм.

За близькість іноді доводиться платити. Згідно з одним дослідженням, багато власників домашніх тварин дозволяють своїм вихованцям облизувати їхні обличчя або спати в їхньому ліжку, що збільшує ймовірність передачі захворювань. Аналогічним чином, діти часто зближуються з домашніми тваринами і можуть забути вимити руки після гри, що наражає їх на ризик.

Такі групи населення, як-от маленькі діти, люди похилого віку, вагітні жінки та люди з ослабленою імунною системою, можуть зіткнутися з серйозними наслідками в разі зараження.

Хороша новина полягає в тому, що ви можете насолоджуватися товариством свого улюбленця і залишатися в безпеці, дотримуючись простих порад, наведених нижче:

Завжди мийте руки після ігор із тваринами.

Не дозволяйте тваринам лизати ваше обличчя або відкриті рани.

Слідкуйте за дітьми, які перебувають поруч із домашніми тваринами, і стежте за тим, щоб вони мили руки.

Під час виконання таких робіт, як заміна лотків, використовуйте рукавички.

Не дозволяйте домашнім тваринам бродити по кухні.

Регулярно відвідуйте ветеринара для огляду та вакцинації.

Таким чином, незважаючи на те, що наш зв'язок із домашніми тваринами стає дедалі тіснішим і нерозривнішим, дуже важливо залишатися в курсі подій охорони здоров'я, що стосуються їхніх та інфекцій, і дотримуватися правил гігієни. Якщо ви розглядаєте можливість узяти вихованця з притулку, проконсультуйтеся з ветеринаром, щоб зрозуміти, яка тварина може вам підійти і дізнатися про особливості здоров'я кандидатів. Насолоджуйтесь своїми пухнастими друзями, але будьте обережні, адже ви незамінні для ваших маленьких супутників і без вас вони пропадуть.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.