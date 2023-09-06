Стерилізація океану. Люди забирають у морів мільярди тонн чогось важливого, і це вбиває в них життя

ООН попереджає, що подальший видобуток копалин тими самими темпами просто не дасть морським екосистемам відродитися — життя в деяких районах буде втрачено назавжди.

Пісок є найбільш експлуатованим природним ресурсом у світі після води й використовується для виробництва скла та бетону. Статистика свідчить про те, що близько 50 мільярдів тонн піску і гравію використовується людством щорічно, при цьому близько 6 мільярдів тонн надходить з океанів і морів, пише BBC.

За даними ООН, щорічно зі світового океану витягують близько 6 мільярдів тонн піску, що ставить під загрозу морське життя і прибережні спільноти. По суті, деякі судна діють як пилотяги, збираючи пісок і мікроорганізми, якими харчуються риби. За даними програми ООН з навколишнього середовища (UNEP), такі темпи видобутку копалин означають, що в деяких морських районах життя може ніколи не відновитися.

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Під час дослідження вчені використовували новий інструмент аналізу, Marine Sand Watch, який відстежує днопоглиблювальні роботи, використовуючи морське відстеження і штучний інтелект. За словами Паскаля Педуцци, який очолює аналітичний центр UNEP GRID-Geneva, масштаб впливу на довкілля мілководного видобутку піску "викликає тривогу". По суті, сьогоднішні обсяги видобутку копалин на мілководді можна порівняти з "роботою понад мільйона самоскидів щодня".

Дослідники наполягають, що морському середовищу необхідний перепочинок, якщо людство не дасть йому час на відновлення, це може призвести до незворотних наслідків. Педуцци зазначає, що сьогодні людство, по суті, "стерилізувало морське дно, витягуючи пісок і подрібнюючи всі мікроорганізми, якими харчуються морські мешканці".

Вчені також зазначають, що часом пісок занурюється в скельну породу, а це означає, що морське життя може не відновитися буквально ніколи. У результаті представники UNEP рекомендували заборонити вилучення піску на пляжах, щоб захистити стійкість прибережних районів. Автори аналізу також зазначають, що Південно-Корейське море, Північне море і східне узбережжя США увійшли до трійки районів, де проводили найбільше глибоководних робіт.

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