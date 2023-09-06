Як скандинавські мореплавці стали вікінгами: сонячні спалахи розкрили їхні таємниці

Вікінги залишаються захопливим об'єктом історичних досліджень, оповитим туманом часу. Раптовий перехід від хліборобів до мандрівників й мародерів за короткий проміжок часу давно спантеличує науковців.

Суть питання полягає в тому, щоб з'ясувати, що спонукало цих північних мешканців до життя, яке характеризувалося дослідженнями та конфліктами. У пошуках відповіді на це питання нещодавно увійшло несподіване джерело — Сонце, пише IFLScience.

Стійкий образ вікінгів як кровожерливих воїнів значною мірою сформувався на основі свідчень із "других рук", переважно написаних християнськими хроністами, зацікавленими в тому, щоб охарактеризувати їх як язичницьких агресорів.

Ревізіоністський погляд стверджує, що експансія та дослідження вікінгів насамперед мотивовані економічними причинами, зокрема, пошуком срібла. Згідно з цією теорією, вікінги були учасниками зростаючих торговельних мереж, що простягалися з Близького Сходу через простори Київської Русі.

Це розширення торгівельних мереж стало результатом зростання впливу ісламської імперії, яка врешті-решт допомогла з’єднати Європу з Північною Африкою, Близьким Сходом і навіть частинами Азії. Однак дослідження, проведені протягом останніх кількох років, доводять, що вікінги вже створили розгалужені торговельні мережі за десятиліття до того, як імпульси з Близького Сходу спричинили подальшу експансію.

У 2021 році Сьорен Сіндбек та його команда з Орхуського університету здійснили новаторську спробу з'ясувати хронологію ранніх подорожей вікінгів, використавши вплив потужного сонячного спалаху, що стався у 775 році нашої ери.

Ця сонячна подія, відома як подія Міяке на честь японського дослідника Фуса Міяке, який виявив її у 2012 році, ненавмисно вдосконалила методи радіовуглецевого датування. Застосування цієї інновації до артефактів, знайдених на місці розкопок у Рібе, Данія, ключовому поселенні ранніх вікінгів, дозволило зробити переконливі висновки.

Попередні дослідження встановили наявність постійних споруд на цьому місці не пізніше 720-х років н. е., що свідчить про його роль як процвітаючого торговельного і ремісничого центру. Однак точне датування залишалося невловимим до появи події Міяке.

Застосувавши вдосконалену калібрувальну криву на основі щорічних зразків, команда змогла ідентифікувати докази події Міяке у 775 роках до н. е. в одному шарі на місці Рібе. Це забезпечило своєрідну хронологічну опорну точку, з якої вони могли створити цілу послідовність шарів і 140 радіовуглецевих дат навколо цього року.

Роль сонячної активності як історичного маркера вийшла за межі місця Рібе. У 2021 році інша команда дослідників використала докази колосальної сонячної бурі, що сталася у 992 році н. е., щоб точно визначити час прибуття вікінгів до Північної Америки.

Час цієї нордичної присутності довгий час не піддавався точному визначенню, що ускладнювалося нечіткими археологічними свідченнями і прикрашеними ісландськими сагами, складеними століттями пізніше.

Це дослідження встановило точну дату прибуття вікінгів до Північної Америки — 1021 рік н. е., що стало найдавнішим задокументованим європейським трансатлантичним переходом. Це відкриття стало можливим лише тому, що докази сонячної бурі, присутньої в кільцях дерев, також можна було ідентифікувати в дерев’яних артефактах, залишених на місцях вікінгів у Ньюфаундленді.

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