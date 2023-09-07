Колосальний вибух у Всесвіті: його енергія в мільярд разів більша, ніж Сонце споживає за рік

Дослідники знайшли дві ударні хвилі, чия площа становить 3 млн світлових років, а швидкість — 1500 км на секунду.

Команда астрономів відшукала ударні хвилі, що виходять від масивного зіткнення в космосі. Вони виявилися найбільшими у відомому нам Всесвіті, пише The Weather network.

За пилом і газом нашого рідного Чумацького Шляху ховається кілька скупчень галактик, які називаються CIZA J1358.9-4750. Скупчення перебувають на ранній стадії злиття одне з одним. CIZA 1359 знаходиться на відстані близько 1 млрд світлових років від Землі в регіоні, який відомий як Зона уникнення. Це область космосу за межами нашої галактики, яку уникають телескопи, тому що регіон затінюють світло, газ і пил Чумацького Шляху.

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Але рентгенівські телескопи здатні побачити події високих енергій навіть в активному ядрі нашої галактики. Рентгенівський астрономічний супутник Сузаку і космічний рентгенівський телескоп XMM-Newton протягом багатьох років стежили за CIZA 1359.

Фото: млечный путь

Зібрані дані вивчила група дослідників під керівництвом Кадзухіро Наказави і Юкі Омії з Інституту Кобаясі-Маскава з походження частинок і Всесвіту (KMI) Університету Нагоя.

Команда дослідників підтвердила, що в цьому регіоні розташовується надзвичайно гаряча область космосу, яка приблизно на 20 млн градусів гарячіша, ніж ядра обох галактичних скупчень. Гаряча зона з'явилася внаслідок двох гігантських ударних хвиль, чия площа становила 3 млн світлових років, а швидкість — 1500 км на секунду.

"Аналіз зібраних раніше даних дав можливість виявити дві новонароджені гігантські ударні хвилі в скупченнях, що зливаються одне з одним. Ударні хвилі завширшки і завглибшки в 30 разів більші, ніж діаметр нашої галактики Чумацький Шлях", — каже Омія.

Команда зійшлася на думці, що виявила "найбільший викид енергії у Всесвіті".

Оскільки злиття цих скупчень галактик все ще на ранній стадії, це дало змогу зрозуміти початкову форму пари. Також це дало змогу вирахувати кінетичну енергію однієї з таких ударних хвиль.

З огляду на розмір і швидкість "північно-західної" ударної хвилі, вчені оцінили її кінетичну енергію, яка "в мільярд разів потужніша за енергію, споживану Сонцем за рік, і вона вивільнилася лише за одну секунду".

Дослідники сподіваються, що подальші спостереження радіотелескопів і рентгенівських обсерваторій допоможуть розібратися в природі ударних хвиль, що з'явилися.