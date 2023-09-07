Виліпити людство за своєю подобою: вчений, який створив "ГМО-дітей", продовжить свою роботу

Опальний учений, який вирішив націлитися на гени, щоб зробити несприйнятливих до хвороб і довгожителів, вийшов із в'язниці і вже очолив відділення генетичної медицини.

Нещодавно світ дізнався про інтригуючий шлях Хе Цзянькуя — китайського вченого. Він привернув до себе загальну увагу і згодом був засуджений до тюремного ув'язнення після неоднозначного застосування технології редагування генів CRISPR на людських ембріонах. Але до сьогодні мало що було відомо про цілі, які переслідував одіозний учений і про його амбітні плани на майбутнє людства, пише The New Yorker, який висвітлив життя вченого.

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Цзянькуя завжди був зачарований можливостями редагування генів. Він вважав, що ця технологія може стати розв'язанням деяких із найсерйозніших проблем охорони здоров'я: раку, хвороби Альцгеймера та ВІЛ. Однак його кінцевою метою було не просто лікування хвороб. Він мріяв збільшити тривалість життя людини до вражаючих 120 років. Визнаючи спірний характер своєї роботи, Цзянькуя зазначив: "Я розумію, що моя робота викликатиме суперечки. Але я вірю, що ця технологія потрібна сім'ям, і готовий прийняти на себе критику заради їхнього майбутнього".

Ризикований експеримент, який змінив усе

Особливої популярності робота Цзянькуя набула після того, як він заявив, що використав CRISPR, передовий інструмент для редагування ДНК, для зміни генів двох ембріонів, названих згодом Лулу і Нана. За його словами, внаслідок цих змін близнюки стали стійкими до ВІЛ. Слідом за цим з'явилася інформація про третю дитину, яка зазнала генної модифікації — Емі.

Багатьох насторожило те, що ці зміни не обмежувалися тільки цими людьми — вони передавалися і їхнім майбутнім поколінням. Така перспектива і недалекоглядність змусила навіть самого Цзянькуя засумніватися в етичності своїх експериментів.

В одному з пам'ятних випадків Цзянькуя проконсультувався з Джеймсом Вотсоном, одним із першовідкривачів двоспіральної структури ДНК. Порада Вотсона була лаконічною: "Робіть людей кращими", і саме ця порада була вивішена на видному місці в лабораторії Цзянькуя.

Зухвала гра в Бога

В основі своєї роботи Хе Цзянькуя сподівався створити універсальну "генетичну вакцину" — захист від численних хвороб, що вражають людство. Колеги з Південного науково-технічного університету Китаю, де працював Цзянькуя, розповіли, що він вважав себе провидцем, порівнюючи себе з "китайським Едісоном".

В одній зі своїх презентацій Цзянькуя передав свої устремління: "У результаті просування редагування геному людство стане розумнішим, сильнішим і здоровішим. Людство вступає в епоху контролю над долею".

Божевільний учений чи першопроходець?

Багато аспектів експерименту вченого, як і раніше, оповиті таємницею. Виникають питання про особу сімей, які брали в них участь, і стан їхнього здоров'я. Однак очевидно, що Цзянькуя не втрачає свого завзяття. Після виходу з в'язниці він очолив відділення генетичної медицини в Уханьському технологічному інституті. Ця посада цілком може дати йому змогу продовжити роботу над створенням "генетичної вакцини", яка, на його думку, дасть змогу нам узяти у власні руки межі можливого і нескінченно відсувати їх за потреби. Чи готовий до цього світ і які ефекти можуть мати такі ранні ігри з генетикою, покаже тільки час.

Раніше Фокус писав про те, що технологія CRISPR наблизилася до перемоги над невиліковними хворобами. Інструмент редагування генів тестується на людях, і перше лікування може бути схвалено вже цього року.

Також Фокус писав про те, що у тварин виявили природний генний скальпель. Альтернативу створеній людиною технології CRISPR для редагування генів збираються застосовувати в майбутньому.

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