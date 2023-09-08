Золоте яйце біля підніжжя вулкана на Алясці: хто залишив моторошну сферу на дні Тихого океану (фото)

Дослідники вивчили загадкову знахідку і припускають, що вона могла бути залишена невідомою науці глибоководною істотою.

На початку цього тижня дослідники показали загадкове моторошне золоте яйце, знайдене біля підніжжя підводного вулкана в Тихому океані недалеко від узбережжя Аляски. Вчені виявили таку загадкову знахідку під час глибоководних занурень і майже тиждень намагалися розпізнати, що це таке і кому може належати, пише Daily Mail.

Дослідники з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) зібрали зразки з морського дна і вивчили їх у лабораторії. Команда зазначає, що блискуче золоте яйце на дотик нагадує якусь тканину або шкіру. Спочатку припускали, що об'єкт може бути яєчною оболонкою або залишками морської губки, проте лабораторні тести ДНК можуть виявити абсолютно нову тварину, раніше невідому науці.

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Зазначимо, що під час виявлення експерти NOAA порівняли знахідку з чимось "із фільму жахів", натякаючи на фільм "Чужий". За словами доктора Теммі Хортон із Національного океанографічного центру в Саутгемптоні, досі не зовсім зрозуміло, хто або що могло залишити моторошне золоте яйце, проте це насправді може бути "потенційно новий вид".

За словами Хортон, хороша новина полягає в тому, що вченим вдалося забрати зразок з морського дна, а отже, дослідники матимуть шанс його досконально вивчити, а також провести генетичний аналіз. Зрештою це дасть змогу визначити від якої тварини він походить.

З огляду на те, що до двох третин життя, що живе в глибоких океанах, науці невідомо, це може означати нове захоплююче відкриття Фото: SWNS

Цікавим видається і те, що зразок було виявлено на морському дні із дірою спереду, ніби щось вирвалося з нього або намагалося прорватися всередину. Хортон також вважає, що золота оболонка може бути чимось на кшталт "ящика для яєць" — це б могло пояснити наявність вихідного отвору.

За словами доцентки кафедри охорони морського середовища Ексетерського університету, докторки Люсі Вудалл, виявлений об'єкт також схожий на губку — нерухоме водне безхребетне, дуже схоже на корал. У такому разі дірка на передній стінці може бути звичайним пошкодженням. Водночас учена зазначає, що морські глибини сповнені чудес, а тому золоте яйце може стати поштовхом до відкриття нового виду.

Зразок золотого яйця було доставлено в лабораторію для вивчення Фото: SWNS

Професорка глибоководної екології в Плімутському університеті Керрі Гауелл сказала, що знайдений на морському дні об'єкт "дивний" і не схожий на будь-що, з чим їй доводилося стикатися раніше за всі 20 років глибоководних досліджень.

За словами Гауелл, отвір на золотому яйці насправді може виявитися місцем, де істота вдихає і видихає, якщо, наприклад, це губка. Або ж зрештою може виявитися місцем, звідки істота вилупилася, якщо золоте яйце виявиться яєчною оболонкою.

Блискучий об'єкт на дотик ніжний, як шкірна тканина Фото: SWNS

Вивчення об'єкта в лабораторії показало, що насправді він зовсім не золотого кольору — цей ефект вийшов через світло фар підводного апарату. Уже в лабораторії вчені помітили, що яйце насправді світло-коричнево-жовтого кольору, близького до "багатьох інших органічних відтінків".

Раніше Фокус писав про те, що стародавній підводний вулкан все ще "живий" і покритий мільйоном гігантських яєць: що виявили вчені.