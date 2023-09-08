Не хочуть ділити океан. Наймилішим акулам у світі насправді не подобається плавати з людьми

Дослідники вважають, що найбільші акули в океані насправді не надто добре ставляться до "туристів".

У деяких країнах процвітає екотуризм, де людям пропонують не просто зануритися в океан, а й поплавати поруч із найбільшими акулами у світі. Раніше вчені вважали, що присутність туристів у воді навряд чи здатна збентежити китових акул, але, мабуть, справи йдуть зовсім інакше, пише IFLScience.

Сьогодні ці ніжні гіганти є популярною туристичною визначною пам'яткою для любителів тварин — туристам пропонують зануритися в океан і поплавати з найбільшими акулами у світі. Однак нове дослідження показує, що ця практика, ймовірно, не надто подобається самим гігантам.

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Дослідники вважають, що подібні плавання з людьми можуть викликати порушення поведінки у китових акул Rhincodon typus. Учені виявили, що гіганти демонструють таку саму поведінку під час плавання з людьми, як і під час зустрічі з хижаками. Наприклад, йдеться про швидкі зигзагоподібні рухи, які в перспективі можуть негативно вплинути на здатність акул полювати та навіть розмножуватися.

Під час дослідження вчені проаналізували 39 відеороликів, знятих зверху в затоці Ла-Пас у Мексиці. У 20 з них до китової акули приєднувалися люди, імітуючи поведінку туристів, а в інші 19 акули плавали на самоті. У результаті дослідники помітили, що ці ніжні гіганти насправді поводяться зовсім по-різному, коли плавають самі або з екотуристами. Команда зазначає, що виявила кілька моделей поведінки, які вимагають більшої кількості енергії, а отже присутність людей в океані збільшує кількість їжі, необхідну акулам, щоб нормально функціонувати. Якщо ж їм не вдасться заповнити цю нестачу, це може побічно вплинути на їхній репродуктивний успіх.

За словами авторів дослідження, і спостереження показують, що присутність людей в океані поруч із тигровими акулами насправді не така екологічна, як ми могли припустити раніше. Хижаки насправді, схоже, сприймають людей як інших хижаків або загрозу, а тому інтуїтивно прагнуть захиститися.

Команда не закликає до повної заборони плавання разом із тигровими акулами, однак наголошує на необхідності перегляду наявної практики.

Раніше Фокус писав про те, що на канадські пляжі викидається рекордна кількість білих акул, і це добре.