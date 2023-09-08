Смачно і зовсім не сумно. 5 продуктів, що допомагають впоратися з депресією і тривожністю

У щоденній боротьбі з виснажливими психічними захворюваннями, людям важливо хапатися за будь-які можливості стримувати їхній натиск, і наука поспішає на допомогу з черговим їхнім списком.

Усім нам з дитинства відома приказка — ти є те, що ти їси. Так от, є деякі докази того, що продукти, які ми їмо, можуть відігравати певну роль у нашому настрої та психічному самопочутті, підтверджуючи давню мудрість. Про список із 5, підкріплених дослідженнями, продуктів, пише Deseret News.

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У наш час психічні проблеми виходять із тіні табуйованої теми і це не може не тішити. Однак, виявилося, що кількість видів психічних розладів незліченна і щороку наука відкриває нові категорії та підкатегорії деяких із них. Відповідно до цього, наука щодня шукає нові методи боротьби з недугами в найрізноманітніших аспектах нашого життя. Так, під пильний погляд вчених уже не раз потрапляли харчові продукти, будучи серйозним кандидатом на роль помічника в боротьбі з депресією і тривожністю.

Провівши безліч досліджень, учені виділяють такі продукти, які можуть позитивно вплинути на наше психологічне самопочуття:

Ромашка — це не лише ароматний чай, який ми п'ємо перед сном. Ця трава містить речовини, які діють як антиоксиданти та зменшують запалення. Чому ж це так важливо для лікування тривоги? Деякі фізичні побічні ефекти тривоги можуть бути пов'язані із запаленням. Крім того, ромашка, мабуть, відіграє певну роль в управлінні хімічними речовинами в нашому мозку, пов'язаними з настроєм, такими як дофамін і серотонін. Деякі дослідження показали, що у людей, які приймали екстракт ромашки протягом певного часу, зменшувалися симптоми тривоги. Лосось — це не просто смачна риба. Він багатий на такі речовини, як вітамін D, омега-3 жирні кислоти, DHA і EPA. Усі вони відіграють важливу роль у роботі мозку та регулюванні настрою. В одному цікавому дослідженні було показано, що чоловіки, які регулярно вживали в їжу атлантичного лосося протягом певного періоду часу, почувалися краще в психічному плані й відчували меншу тривогу порівняно з тими, хто не вживав його в їжу. Темний шоколад — ласощі з прихованою користю. Більшість із нас люблять з'їсти шматочок темного шоколаду, але чи знаєте ви, що він має низку переваг для психічного здоров'я? Крім того, що він багатий на клітковину, залізо і магній, він, мабуть, позитивно впливає на настрій. Дослідження показало, що у людей, які вживають темний шоколад, менше шансів відчути себе пригніченими порівняно з тими, хто не балує себе шоколадом. Молочний шоколад, однак, не показав таких переваг. Чорниця — маленька, але могутня ягода, що поліпшує настрій. У ній багато антиоксидантів, які пов'язують зі зменшенням відчуття тривоги та депресії. Дослідження показали, що молоді люди, які приймали добавки з чорниці, з часом почувалися краще в психологічному плані. Крім того, постійне вживання в їжу поєднання фруктів і овочів, таких як чорниці, потенційно може призвести до поліпшення психічного стану. Горіхи — хрусткий спосіб впоратися з депресією. Маленькі хрусткі й популярні смаколики, звані горіхами, несуть у собі дуже багато різноманітної користі. Дослідження засвідчили, що їхнє регулярне вживання в їжу, чи то мигдаль, чи то волоські горіхи, чи то інші їхні родичі, може бути пов'язане зі зменшенням імовірності виникнення депресії. Так, дорослі, які споживали близько 30 г горіхів, рідше вдавалися до антидепресантів і відчували почуття пригніченості.

Незважаючи на те, що ці харчові продукти можуть дати позитивний ефект, необхідно пам'ятати, що вони не замінюють професійної медичної допомоги або терапії, а лише допомагають впоратися з наслідками проблем, які лежать глибоко в основі. Але включення їх у збалансований раціон може стати смачним способом підтримати загальний психічний стан.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.