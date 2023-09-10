Знаходиться недалеко від Землі: яке найхолодніше місце у Всесвіті (фото)

Міжгалактичний простір має температуру приблизно мінус 270 градусів Цельсія — це всього на три градуси вище абсолютного нуля. Але є і більш холодне місце.

У нашій галактиці існує місце, яке можна вважати найхолоднішим у відомому нам Всесвіті. Тут температура вища за абсолютний нуль лише на 1 градус, пише Big Tnink.

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Температура в міжгалактичному просторі

Найхолодніше місце у Всесвіті розташоване далеко від значних джерел тепла і випромінювання, і воно розташоване в нашій галактиці на відстані в 5000 світлових років від Землі. Це відносно близько за космічними мірками. Якщо температура міжзоряного простору становить мінус 270,4 градуса Цельсія, то туманність Бумеранг ще холодніша.

Як відомо, що далі розташований об'єкт від джерела тепла, то в нього нижча температура. Наприклад, Земля розташована на відстані приблизно 150 млн км від Сонця, і середня температура на планеті становить плюс 26 градусів Цельсія. Але якби атмосфера не утримувала тепло на Землі, то тут було б на 50 градусів холодніше. Наприклад, на Плутоні, температура становить мінус 229 градусів Цельсія, тому що ця карликова планета розташована на відстані в 5,9 млрд км від Сонця.

Туманність Бумеранг Фото: NASA

Протопланетарна туманність

Щодо туманності Бумеранг, то вона є протопланетарною туманністю, тобто це проміжна стадія між смертю зірки, схожої на Сонце, і планетарною туманністю. Вони з'являються, коли відносно невеликі зірки наприкінці життя скидають усю свою плазму в космос і залишається лише ядро у вигляді білого карлика. Але перед зірками, схожими на Сонце, роздуваються до великих розмірів і стають червоними гігантами. Якраз між фазою червоного гіганта і планетарної туманності існує фаза протопланетарної туманності. Ця фаза триває всього кілька тисяч років.

Найхолодніше місце відомого Всесвіту

Але туманність Бумеранг є особливим об'єктом. Тут газ центральної зірки викидається в космос у 10 разів швидше, ніж під час формування інших планетарних туманностей. У цій туманності температура становить мінус 272,15 градуса Цельсія, що на 1 градус вище абсолютного нуля (-273,15 градусів Цельсія). Але в деяких місцях цієї туманності температура становить мінус 272,65 градуса Цельсія.

Туманність Бумеранг Фото: NASA

Чому тут так холодно?

Будь-яка інша планетарна і протопланетарна туманність набагато гарячіша, але все дуже легко пояснити. Річ у тім, що газ, який викидається центральною зіркою, дуже гарячий, але відлітає він, утворюючи туманність, дуже швидко. Так само швидко відбувається розширення туманності, і вона стрімко охолоджується. Туманність остигає набагато швидше, ніж навколишнє випромінювання від інших зірок і космічних променів могло б її нагріти. Така температура стане вищою, але це станеться набагато пізніше під час еволюції туманності Бумеранг.

На даний момент з усіх місць у спостережуваному Всесвіті туманність Бумеранг має найнижчу природну температуру. Це викликано швидким викидом речовини в навколишній космос, де вона може розширюватися відносно безперешкодно.

Найхолоднішим місцем може стати Сонячна система?

Вчені вважають, що у Всесвіті може бути ще більш холодне місце, але його ще належить виявити. Можливо, коли-небудь Сонце поб'є цей рекорд, і залишки нашої Сонячної системи на короткий час стануть найхолоднішим місцем у Всесвіті.

Фокус уже писав про те, що астрономи вважають, що за світло найяскравіших галактик відповідають відразу два об'єкти. Вчені припускають, що зміна світла, яке виходить від найяскравіших галактик у Всесвіті, допоможе розгадати таємницю їхнього центрального регіону.

Зірок у Всесвіті справді дуже багато, хоча із Землі ми можемо побачити лише крихітну кількість цих зірок. Відомі розрахунки не дають правильного розуміння кількості зірок у космосі, але правильна формула приводить до потрібного результату. Скільки насправді зірок у космосі, Фокус уже писав.