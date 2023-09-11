Літальні, але не тарілки. Пентагон розповів, який вигляд має НЛО, які найчастіше бачать люди (фото)

Багато десятиліть поспіль люди уявляють НЛО схожими на літальні тарілки, але ці об'єкти інші.

В Управлінні з аналізу аномалій у всіх середовищах, яке входить до складу Міністерством оборони США і займається дослідженнями випадків появи НЛО, повідомили дані про те, який вигляд мають ці об'єкти, які найчастіше бачать люди. Хоча в масовій культурі склався образ НЛО у вигляді літальної тарілки, дослідники вказують на те, що ці об'єкти найчастіше мають іншу форму, пише Daily Mail.

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На основі повідомлень очевидців, зібраних за останні 27 років, фахівці Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, зібрали інформацію про те, який вигляд має типовий НЛО.

Багато десятиліть поспіль люди уявляють НЛО схожими на літаючі тарілки, але ці об'єкти інші Фото: NYT

Хоча ця абревіатура означає непізнаний літальний об'єкт, зараз у Пентагоні НЛО називають НАЯ, тобто непізнані аномальні явища, бо вони можуть мати не обов'язково позаземне походження. Бо багато з них, як уже показували кілька звітів Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах, є відомими земними об'єктами, поведінку яких не завжди правильно інтерпретують прилади, наприклад, військових літаків.

У Пентагоні НЛО називають НАЯ, тобто непізнані аномальні явища, бо вони можуть мати не обов'язково позаземне походження Фото: Daily Mail

Згідно із зібраними повідомленнями очевидців, НЛО не схожі на літальну тарілку, а часто мають сферичну форму, при цьому вони напівпрозорі і мають білий або сріблястий колір. Принаймні 47% помічених НЛО були саме такими.

Водночас 2004 року американські військові пілоти помітили в повітрі білий довгастий об'єкт, більш схожий на овал, і цей випадок є одним із найвідоміших за останні 20 років.

19% спостережуваних НЛО мали форму, яку очевидці не змогли точно описати, але решта невідомих об'єктів були схожі на прямокутник, трикутник, циліндр, квадрат і навіть багатокутник, але були повідомлення про те, що НЛО також мав форму диска. Тобто все ж таки були випадки, коли люди бачили щось схоже на літальні тарілки.

НЛО не схожі на літальну тарілку, а часто мають сферичну форму Фото: Daily Mail

Що стосується розмірів, то типовий НЛО — це сфера діаметром від 1 до 4 метрів, що переміщується повітрям на висоті, трохи меншій від тієї, де літають пасажирські літаки. 28% НЛО спостерігалися на висоті приблизно 6 км. 10% непізнаних об'єктів помічали на висоті в 1,5 км.

Здебільшого всі невідомі літальні об'єкти не мали жодного освітлення, але в 16% випадків очевидці повідомили про те, що НЛО світилося, хоча це може бути лише відбиття сонячного світла, повідомляють фахівці Пентагону.

Щодо швидкості НЛО, то зазвичай, згідно з повідомленням американських військових, які їх спостерігали, вона становить приблизно 2600 км/год, тобто вдвічі перевищує швидкість звуку.

У всіх цих об'єктів не виявлено жодних викидів відпрацьованого палива, тому припускають, що НЛО можуть використовувати невідомі рухові системи.

Поки що більшість НЛО кваліфікували як земні об'єкти або ж атмосферні явища, але залишається невелика частина випадків, які ще намагаються пояснити фахівці Управління з аналізу аномалій у всіх середовищах.

Фокус уже писав про те, що в Пентагоні визнали сотні випадків спостереження НЛО в усьому світі та навіть створили спеціальну карту, на якій зазначено, де найчастіше спостерігають такі об'єкти.