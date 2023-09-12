Найдревніше зображення людського лиця: що відомо про шумерську Маску Варки (фото)

Місто Урук, також відоме як Варка, відіграє ключову роль в літописах стародавньої Месопотамії. Саме тут знайдено Маску Варки, що є найдавнішим анатомічно правильним зображенням людського лиця.

Урук відігравав важливу роль у розвитку шумерської цивілізації в середині 4-го тисячоліття до нашої ери. Це місто дало назву періоду Урук, який тривав від протоісторичного халколіту до раннього бронзового віку. До кульмінаційної фази періоду Урук, близько 3100 року до н. е., населення міста, ймовірно, налічувало близько 40 000 мешканців, а в його околицях проживало ще від 80 000 до 90 000, пише Ancient Origins.

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З 1931 по 1939 рр. Німецький археологічний інститут під керівництвом доктора А. Нельдеке проводив розкопки на цьому місці, в результаті яких знайдено Маску Варки. Археологи одразу зрозуміли, що це нетипова знахідка. Виготовлена з білого мармуру, ця маска заввишки 21,2 сантиметра є витонченим витвором мистецтва і датується приблизно 3100 роком до нашої ери. Вона є одним із перших точних зображень людського обличчя в історії.

Маска Варка, ймовірно, представляє богиню Інанну, і спочатку була частиною більшої культової фігури. Існує думка, що вона прикрашала дерев'яне тіло, і лише обличчя та руки виготовлені з мармуру; на сьогодні вдалося віднайти лише саму маску. Її призначення залишається оповитим таємницею, і теорії розглядають її як культовий чи ритуальний об'єкт або навіть як поховальну маску. Артефакт дає безцінне уявлення про мистецькі та культурні досягнення стародавніх шумерів.

Сьогодні цей артефакт знову зберігається у Національному музеї Іраку, як одна з найважливіших реліквій стародавньої Месопотамії Фото: Public Domain

Ця маска демонструє ретельну деталізацію: на ній зображено обличчя жінки з виразними мигдалеподібними очима, виступаючим носом і маленьким ротом. Зараз очі виглядають як прості заглиблення, але вважається, що колись вони містили в собі вставки з мушлі та лазуриту. Потилиця має пласку поверхню, на якій збереглися залишки складного орнаменту з міді та бітуму, що, ймовірно, простягався вгору, нагадуючи волосся. На жаль, ніс маски не витримав випробування часом і зараз відламаний.

Артефакт залишається символом стародавнього міста Урук та свідченням ранньої культурної еволюції Месопотамії загалом. Разом з неймовірною Вазою Варка, ця реліквія дає надзвичайне уявлення про далеке минуле регіону та релігійні переконання найдавніших цивілізованих суспільств світу.

На жаль, маска Варки пережила буремні часи в сучасну епоху. Під час конфлікту в Іраку у 2003 році Національний музей Іраку зазнав масштабного мародерства, і Маска Варки опинилася серед викрадених безцінних експонатів. На щастя, її знайшли через кілька місяців, й американський спецназ успішно повернув її неушкодженою та цілою.

Сьогодні цей артефакт знову зберігається у Національному музеї Іраку, як одна з найважливіших реліквій стародавньої Месопотамії.

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