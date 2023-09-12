Лунниці Київської Русі й перстень єзуїтів: за кордон намагалися вивезти старожитності України (фото)

За даними звіту, під час інспекції міжнародного поштового відправлення митники виявили десять металевих предметів, які мали ознаки старовини. Дивовижно, але їх зазначили в митній декларації як "одну каблучку".

Київські митники продовжують рятувати артефакти, що мають історичну та культурну цінність, від вивезення за кордон. Цього разу вони розкрили факт виявлення старовинних артефактів, які датуються періодом від ІІІ до XVIII століть та мають велику культурну важливість. Про це повідомила пресслужба митниці в соціальній мережі Facebook.

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За даними звіту, під час інспекції міжнародного поштового відправлення митники виявили десять металевих предметів, які мали ознаки старовини. Дивовижно, але їх зазначили в митній декларації як "одну каблучку".

Виявлені митниками артефакти, які намагалися вивезти з України Фото: Київська митниця

Згодом експерти Національного музею історії України підтвердили, що всі ці артефакти мають культурну цінність, а деякі з них — також історичне значення. Один із цих артефактів — бронзовий перстень, який належав релігійному ордену єзуїтів. Експерти визнали його особливо цікавим, основною причиною є його історичний контекст.

Виявлені митниками артефакти, які намагалися вивезти з України Фото: Київська митниця

"На персні XVIII ст. позначено монограму IHS (існує кілька варіантів її розшифровки). В Україні єзуїтські школи були створені у Львові, Луцьку та Києві. Серед вихованців цих шкіл — Богдан Хмельницький, Петро Могила та Іван Мазепа. Окрім культурної, перстень має ще й історичну цінність",— йдеться у повідомленні.

Експерти музею також повідомили, що найдавнішим з вилучених артефактів є античний бронзовий перстень із зображенням літер "VITA", який належить до III століття н. е. Фото: Київська митниця

Експерти музею також повідомили, що найдавнішим з вилучених артефактів є античний бронзовий перстень із зображенням літер "VITA", який належить до III століття н. е. Подібні позолоті персні були популярними серед вільновідпущеників та громадян, які перейшли до статусу вершників у Римській імперії.

Виявлені митниками артефакти, які намагалися вивезти з України Фото: Київська митниця

Окрім них, намагалися вивезти в Нідерланди такі предмети:

середньовічний свинцевий гральний кубик з позначками від одного до шести, ІХ-XIV ст.;

бронзову та позолочену лунниці — жіночі прикраси часів Київської Русі, Х-ХІІ ст.;

срібний хрестик;

бронзовий перстень домонгольського часу;

посріблений язичницький амулет у вигляді ікла, часів Київської Русі, ХІ-ХІІІ ст.;

бронзову підвіску до збруї для спорядження коней, на яких їздили дворяни у XIV ст.;

️хрестильний або дитячий натільний хрестик з мідного сплаву, ХІХ ст.

Згідно з чинним законодавством України, вивезення культурних цінностей за кордон вимагає відповідного дозволу від Міністерства культури. Митникам такого дозволу не надали. Ба більше, ці археологічні знахідки не можуть бути продані приватним особам або вивезені за межі держави.

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