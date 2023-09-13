Істина десь там. NASA представляє звіт про НЛО: дивіться у прямому ефірі (відео)

Таємниця появи непізнаних аномальних явищ, як тепер називають НЛО, досі повністю не розкрита.

Минулого року NASA доручило групі вчених зайнятися дослідженням фактів появи НЛО, які важко пояснити і вже 14 вересня вчені представлять довгоочікувані результати свого розслідування на брифінгу для ЗМІ. За цією прес-конференцією можна спостерігати в прямому ефірі, пише ScienceAlert.

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Непізнані аномальні явища (НАЯ) — саме так стали називати зараз НЛО і експерти NASA, і представники Пентагону, де було створено окреме управління для розслідувань подібних явищ.

Існують факти появи НЛО, які не піддаються поясненню і їх не можна зарахувати до відомих природних явищ або ж віднести до відомих літальних апаратів. Тому вченим дуже важко робити будь-які висновки, адже високоякісних спостережень за такими НАЯ дуже мало.

Тому NASA зібрало групу з 16 вчених, які могли б на основі наявних даних, з'ясувати, що ж насправді бачили спостерігачі тих чи інших аномальних явищ. За словами астрофізика Томаса Зурбухена, який донедавна був заступником адміністратора Управління наукових місій NASA, космічне агентство має доступ до широкого спектру спостережень за Землею з космосу. Тож це допомагає краще зрозуміти природу аномальних явищ.

Непізнані аномальні явища (НАЯ) — саме так стали називати зараз НЛО і експерти NASA, і представники Пентагону, де було створено окреме управління для розслідувань подібних явищ Фото: Forbes

Група вчених розпочала свою роботу в жовтні минулого року і майже через рік готова надати результати своєї роботи, яка може закласти основу для подальших досліджень НЛО. Брифінг для ЗМІ у штаб-квартирі НАСА у Вашингтоні запланований на 14 вересня 2023 року і має розпочатися о 17:00 за київським часом. Під час брифінгу буде представлено повний звіт про НЛО від групи експертів за підсумком майже року роботи.

Згідно із заявою NASA, мета цього дослідження не полягала в тому, щоб відповісти на всі питання, які стосуються НЛО. Вчені зосередилися на тому, як дані з різних джерел можна каталогізувати і проаналізувати в майбутньому, щоб пролити більше світла на НЛО.

При цьому відомо, що експерти не отримали доступ до засекречених документів, а використовували тільки загальнодоступну інформацію про спостереження за аномальними явищами. За словами представників NASA, одним із завдань дослідження було розуміння кращого забезпечення безпеки літаків у повітрі, а також розуміння загроз національній безпеці США. У NASA повідомили, що зараз як ніколи суспільство зацікавлене в розслідуванні фактів появи НЛО, а тому використовується строго науковий підхід для пояснення аномальних явищ.

Як уже писав Фокус, експерти зі спеціального відділу Пентагону з вивчення НЛО, розповіли, який насправді вигляд мають ці об'єкти, які найчастіше спостерігають люди.