Настання 7-річної осені. Телескоп Вебб побачив, як змінюються сезони на Сатурні (фото)

Вчені використовували найпотужніший телескоп, щоб побачити, як після літа на планеті з кільцями настає 7-річна осінь.

На Землі існує зміна сезонів, тому що наша планета обертається навколо похилої осі, при цьому кожна півкуля отримує більше або менше сонячного світла в міру обертання навколо Сонця. Те ж саме і з Сатурном, хоча, оскільки для повного обертання навколо Сонця планеті потрібно 29 земних років, кожен з чотирьох сезонів тут триває приблизно 7 земних років. За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи спостерігали, як відбувається охолодження газового гіганта наприкінці літа, викликане зміною напрямку повітряних потоків під час зміни довгих сезонів на Сатурні. Результати дослідження були опубліковані в журналі Geophysical Research Planets, пише Forbes.

Так вийшло, що в північній півкулі Сатурна настало літо відтоді, як 2017 року завершилася місія космічного апарату "Кассіні", що вивчав планету з кільцями протягом 13 років. Ще жоден космічний апарат не спостерігав кінець літа і початок осені на Сатурні, а тому для цього астрономи використовували космічний телескоп Вебб. Учені хотіли побачити, що відбувається під час зміни одного сезону на інший.

Перше зображення Сатурна, яке зробив космічний телескоп Вебб Фото: NASA

Нове дослідження дало змогу вченим виміряти температуру атмосфери Сатурна і побачити наявність газів і хімічних речовин, а також хмари у верхній частині атмосфери планети. Шоста планета від Сонця має майже такий самий нахил осі, як і Земля. Якщо в нашої планети він становить 23,5 градуса, то в газового гіганта — 26,7 градуса. Через те, що повний оберт навколо Сонця робить за 29,4 земних року, пори року тут тривають 7,5 років.

Наприкінці літа в північній півкулі Сатурна спостерігається тенденція до похолодання, і телескоп Вебб спостерігав, як величезні потоки повітря змінюють свій напрямок. Також телескоп спостерігав за північним полюсом Сатурна, який незабаром стане невидимим для вчених, коли настане довга зима.

Полярний циклон на Сатурні. Зображення зробив космічний апарат "Кассіні" у 2017 році Фото: NASA

Нові інфрачервоні зображення дали змогу вченим виміряти температуру на Сатурні. На знімку нижче синя область показує високі температури, а також на цьому місці зафіксовано полярний циклон завширшки в 1500 км. За словами вчених рівень температури і наявність газів у стратосфері Сатурна зараз відрізняються від тих, які бачив під час своєї місії апарат "Кассіні", коли в північній півкулі Сатурна була зима і весна.

Нові інфрачервоні зображення дали змогу вченим виміряти температуру на Сатурні Фото: NASA

Космічний телескоп Вебб настільки чутливий до світла, що його доводилося направляти тільки на крихітні частини Сатурна в будь-який момент часу, щоб запобігти перевантаженню його приладів. Отримані інфрачервоні зображення поєднали зі знімками у видимому світлі, які зробив космічний телескоп Габбл.

За словами вчених, якість нових даних просто приголомшлива. За короткий час спостережень їм вдалося отримати інформацію про новий сезон на Сатурні, спостерігаючи, як погодні умови і циркуляція атмосфери реагують на зміну сонячного світла.

Телескоп Вебб часто вважають інструментом астрофізики, але нові дані свідчать, що він може бути незамінним і в галузі планетарної астрономії. Вчені за допомогою телескопа Вебб почали серію спостережень за всіма чотирма гігантами нашої Сонячної системи. Попереду на нас чекають нові зображення Юпітера, Урана і Нептуна.

Фокус уже писав про те, що в атмосфері Сатурна астрономи виявили токсичний газ у тому місці, де його не повинно існувати.