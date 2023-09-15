На межі реального і міфічного: що відомо про повітряні кораблі середньовічної Ірландії

На початку одинадцятого століття з'явилася версія, в якій розповідалося про збори людей, що стали свідками того, як моряк на одному з небесних кораблів, перш ніж спуститися, встромив списа в повітря, щоб дістати рибу.

У казці, що походить з Ірландії ХІІІ століття, ми опиняємося серед громади Клонмакнуз, яка зібралася у стінах своєї церкви. Їхні погляди спрямовані в небо, де розгорталося надзвичайне видовище. Корабель, не підкоряючись земним законам, розсікав небеса високо над ними. Цікаво, що цей небесний корабель спустився на землю, і його якір після подорожі, ковзаючи по землі, торкнувся дверей церкви, пише Big Think.

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Незабаром з небес приплив чоловік, який намагався звільнити якір. Але жителі Клонмакнуза схопили його і не відпускали. Єпископ зрозумів, що чоловік тоне в повітрі, ніби його тримають під водою, і наказав своїй пастві відпустити його. Таємничий моряк піднявся в повітря.

У книзі "Повітряні кораблі та підводні монастирі: Еволюція монастирського дива" дослідник кельтської історії Джон Кері простежує цю історію до її джерела. Як і будь-яка хороша історія, її деталі обросли безліччю переказів.

Кері вважає, що перша поява легенди в історичних записах — це лише голий скелет того, на що вона згодом перетвориться: у низці літописів початку 700-х років зафіксовані свідчення про кораблі, що пливуть у повітрі.

Ці історії передавалися як чудеса, але ідея про те, що над небом вигиналося море, була досить умовною; зрештою, у книзі Буття Бог "розділив води, що були під твердю, від вод, що були над твердю".

Природа цих наднебесних вод стала предметом суперечок середньовічних вчених: дехто стверджував, що вони застиглі в крижаному куполі, а дехто наполягав, що це лише метафора. Інші ж твердо дотримувалися позиції, що океан над небом був звичайним, буквальним фактом.

Ще в одній історії моряк з Брістоля опинився у плаванні в найвіддаленіших куточках океану. Перебуваючи на палубі, він випадково впустив ніж через борт свого корабля. Чоловік занурився у воду, а потім впав у відкрите вікно свого будинку. Він вдарився об кухонний стіл, за яким снідають його дружина і діти. У цій розповіді принаймні води вгорі і води, що протікають по поверхні Землі, пов'язані між собою, і якщо заплисти досить далеко, то можна виявити, що ти пливеш над власним будинком.

Пояснення цієї легенди для моряків може здатися простим: вони походять з нашого земного світу і якось проклали курс, який привів їх у небо над тихим ірландським монастирем. Проте жахливий епізод, коли небесний моряк ледь не загинув, борючись із доброзичливими мешканцями Клонмакнуса, натякає на загадковіший феномен.

Як влучно зауважує куратор Майкл Маккоган, основний мотив цих диво-дивовиж полягає в концепції, що природний порядок може бути перевернутий, пропонуючи взаємодоповнюючі погляди на реальність. Ці дива одночасно існують в межах і поза межами повсякденності.

Цю запаморочливу зміну перспективи, в якій дивовижне і природне прозоро накладається одне на інше, чудово ілюструє ще один ласий шматочок ірландського фольклору.

Такі оповіді спонукають нас замислитися над перспективою небесного мореплавця Фото: pexels.com

Такі оповіді спонукають нас замислитися над перспективою небесного мореплавця. Для нього повітря нагадувало воду, а люди, подібні до злих водяних духів, погрожували занурити його в ефірні глибини, викликаючи паралелі з утопленням. Чи трава під ним виглядала як морські водорості? Чи церква проявилася як інопланетне коралове утворення? Межі між земним і небесним світами розмиваються, збиваючи з пантелику наше розуміння реальності.

Насправді, як зазначає Кері, в ірландській культурі є ще одна історія, яка читається майже як повна інверсія легенди про дирижаблі. У цій історії група ченців пливе до Риму у супроводі молодого сліпого чоловіка. Потрапивши в шторм, вони кидають якір свого корабля.

Коли вони намагаються зважити якір після того, як шторм вщухне, то виявляють, що він за щось зачепився. Сліпого хлопця відправляють у море, щоб звільнити його. Невдовзі він опиняється у підводному монастирі, де якір зачепився за будівлю храму.

Хлопець залишається з монахами на рік і вивчає правила їхнього ордену. Тим часом його товариші вважають його потопельником і повертаються додому. Через рік вони знову опиняються на тому ж місці, їх знову кидає шторм, і вони кидають якір.

На превеликий подив, загублений юнак піднімається на борт корабля, принісши з собою дзвіночок з підводного монастиря, а також традиції, яких його навчили морські ченці. Згодом люди на кораблі приймають закони, принесені їм з моря.

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