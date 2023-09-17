Унітаз, що аналізує здоров'я, та анчоусний секс: переможці Шнобелівської премії-2023

Науковці отримали премії за досягнення, які змушують спочатку засміятися, а потім — замислитися.

У США у форматі онлайн редакція гумористичного журналу Annals of Improbable Research оголосила переможців Шнобелівської премії-2023, яка вручається з 1991 року. Організатори цієї премії вручають нагороди вченим за досягнення, які спочатку змушують людей сміятися, а потім змушують замислитися. Як завжди, дослідження-переможці можуть викликати можуть викликати посмішку, пише Phys.

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Справжні лауреати Нобелівської премії роздавали нагороди кожному з 10 переможців Шнобелівської премії-2023.

Хто ж отримав нагороди цього року і за що?

Облизування каменів

Шнобелівську премію з хімії та геології отримав Ян Заласевич з Університету Лестера, Велика Британія, за те, що зміг пояснити, чому чому багато вчених люблять облизувати каміння. Річ у тім, що на вологій поверхні каменів частинки видно краще, ніж на сухій. За словами геолога, ще з 18 століття вчені пробували на смак гірські породи, щоб ідентифікувати їх.

Повторення слів до безглуздості

Шнобелівську премію з літератури було присуджено міжнародній групі вчених за вивчення відчуттів, які відчувають люди, коли повторюють одне й те саме слово багато, багато, багато, багато, багато, багато, багато, багато, багато разів. Виявилося, що повторення одного й того самого слова дуже багато разів призводить до того, що воно втрачає будь-який сенс.

Пожвавлення мертвих павуків

Шнобелівська премія в галузі машинобудування дісталася американським вченим, які реанімували мертвих павуків, щоб використати їх як механічні інструменти для захоплення. Тобто такий інструмент можна побачити в ігрових автоматах, де людям пропонується дістати іграшку.

Унітаз, який сканує екскременти

Шнобелівську премію в галузі громадського здоров'я отримав Син Мін Пак зі Стенфордського університету, США, за винахід унітазу, який може швидко аналізувати людські екскременти для вивчення стану здоров'я людини.

Ті, що говорять задом наперед

Шнобелівську премію в галузі комунікації було вручено за дослідження людей, які дуже добре вміють говорити задом наперед. Звісно, лауреати премії прийняли свою нагороду, говорячи задом наперед.

Волосся в носі

Шнобелівську премію в галузі медицини отримали вчені, які використовували трупи, щоб з'ясувати, чи однакова кількість волосся в обох ніздрях носа людини. Виявилося, що в середньому в людини 120 волосин у лівій ніздрі та 112 у правій.

Електричний смак

Шнобелівську премію в галузі харчування отримали японські вчені за розробку електрифікованих паличок для їжі та соломинок, які можуть зробити їжу та напої солонішими.

Вивчення нудьги

Шнобелівська премія в галузі освіти дісталася групі вчених за дослідження того, як нудьгуючі вчителі можуть навіювати нудьгу на своїх учнів. Учені виявили, що якщо учні думали, що вчителям нудно під час уроку, то вони відчували ще більшу нудьгу.

Подивіться нагору

Шнобелівська премія з психології дісталася американським ученим за експерименти зі спостереження за тим, як багато людей на вулиці зупинилися б і підняли очі, якби побачили незнайомців, які дивляться в небо. Учені з'ясували, що чим більше людей дивилися вгору, тим більше те саме робили інші люди.

Анчоусний секс

Шнобелівська премія з фізики дісталася вченим, які з'ясували, наскільки сильно на змішування води в океані впливає сексуальна активність анчоусів.

Лауреати Нобелівської премії будуть оголошені наступного місяця.

Нагадуємо, вчені з'ясували, що чоловіки частіше брешуть, що знають математику, і це допомагає їм у житті. Дослідження показало, що реципієнти чоловічої статі частіше прикидаються, що їм знайомі певні терміни, навіть якщо вони не справжні, як уже писав Фокус.