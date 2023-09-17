Учені розповіли, на якій відстані одна від одної в середньому перебувають зірки в Чумацькому Шляху

Зірки на небі розташовані не завжди дуже близько або дуже далеко одна від одної, якщо дивитися на них із Землі неозброєним оком.

Якщо вночі подивитися на небо, то можна побачити тисячі зірок. Деякі з них сяятимуть яскравіше, інші виглядатимуть більш тьмяними. Також можна розгледіти обриси відомих сузір'їв, у яких здається, що зірки розташовані близько одне до одного. Але яка середня відстань між зірками в Чумацькому Шляху? Про це виданню Live Science розповіли вчені.

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За словами Анни Розен із Державного університету Сан-Дієго, США, не можна ніколи покладатися на сузір'я для визначення відстаней між зірками, якщо дивитися на них неозброєним оком. Якщо дві зірки здаються такими, що знаходяться поруч, то насправді це може бути далеко не так.

Згідно з сучасними розрахунками астрономів, у середньому зірки в Чумацькому Шляху перебувають на відстані в 5 світлових років або 47 трлн км одна від одної. Але людське око не здатне визначити такі відстані. З іншого боку, деякі зірки насправді розташовані дуже близько одна до одної в подвійній зоряній системі, а людям здається, що це одна зірка.

Найближчою до Землі зіркою звісно ж є Сонце, але якщо виключити цю зірку із системи спостережень, то найближчою до нас зіркою є Проксима Центавра. Вона знаходиться на відстані в 4,25 світлових років або 40 трлн км від Землі. Але насправді ця зірка є частиною потрійної зоряної системи і від решти двох вона віддалена на відстань в 1/5 світлового року.

Тобто розуміння середньої відстані між зірками в нашій галактиці не дає повного уявлення про розподіл зірок у Чумацькому Шляху. І це пов'язано, зокрема, з тим, що положення зірок із часом змінюється.

Згідно з сучасними розрахунками астрономів, у середньому зірки в Чумацькому Шляху перебувають на відстані в 5 світлових років Фото: National Park Service/Emily Ogden

Якби люди могли жити тисячі років, то вони змогли б спостерігати за тим, що положення зірок на нічному небі змінюється через те, що зірки перебувають у русі. Наприклад, за тисячі років змінюється форма сузір'їв і зараз вони виглядають не так, якими їх бачили наші далекі предки, каже Хос де Брюйне з Європейського космічного агентства.

Наразі астрономи знають, що більшість зірок з'являються в щільних скупченнях, де вони розташовані відносно близько одна до одної. Але з часом гравітація галактик призводить до того, що ці зірки розсіюються космосом.

Водночас гравітація не дає змоги зіркам відлетіти занадто далеко одна від одної, і вчені вважають, що середня відстань між зірками в Чумацькому Шляху характерна і для багатьох інших галактик.

Але буває так, що зірки відлітають зі своїх галактик через вплив центральних надмасивних чорних дір. Якщо така зірка наблизиться до чорної діри, але не буде захоплена її гравітацією, що призведе до поглинання зірки чорною дірою, то яскравий об'єкт, що летить повз, отримає прискорення. Таким чином швидкість руху зірки в космосі сильно зросте, що призведе до того, що вона зможе подолати сильну гравітацію галактики і полетить з неї.

Такі зірки насправді повільно залишають свою рідну галактику, але коли вони вийдуть назовні, то потраплять у міжгалактичний простір, тобто величезну порожнечу, що займає мільйони світлових років між галактиками.

Як уже писав Фокус, телескоп Габбл зробив знімок диска, що світиться, у глибокому космосі. Цей галактичний диск знаходиться в сузір'ї, яке названо на честь відомого астрономічного приладу 18 століття.