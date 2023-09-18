Пернаті оракули для передбачення результатів битв: як кури вирішували долю Стародавнього Риму

Хоча такі вірування можуть здатися дивними для сучасного сприйняття, вони глибоко вкорінилися в римській культурі.

Мало яка історія відображає особливості давньоримських вірувань так, як історія про священних курей. Це були не звичайні птахи, а шановані тварини, до яких зверталися як до пташиних оракулів перед важливими воєнними діями. Ще дивнішим є те, що їхні харчові звички впливали на рішення генералів і могли визначати долю цілих битв, пише Ancient Origins.

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Жерців, віщунів у Стародавньому Римі, які тлумачили сни, польоти й поведінку птахів, називали авгурами. Перед військовим зіткненням жрець розкидав їжу перед священними птахами. Якщо кури енергійно їли, це вважалося сприятливим знаком, який вказував на те, що боги задоволені, і битву найімовірніше виграють. Якщо ж вони відмовлялися їсти, то це — поганий знак.

Сучасне зображення авгура зі священною куркою Фото: Public Domain

Наслідки ігнорування пернатих пророків

Одна відома історія з книги Цицерона "Про пророцтва" розповідає про морську подію, коли кури відмовилися їсти перед морською битвою. Розчарований флотоводець Публій Клавдій Пульхер вигукнув: "Якщо вони не хочуть їсти, нехай п'ють!".

Після цього він викинув священних птахів за борт у море. Цей акт зневаги до прикмет нібито призвів до значної поразки римлян у битві при Дрепані в 249 році до н. е. Зневага Пульхера до священного ритуалу призвела до його виклику в Рим і подальшого заслання, що свідчить про те, наскільки серйозно римляни ставилися до пророцтв курей.

Про інший випадок розповідає історик Лівій. Він описав подію під час Першої Пунічної війни, коли авгур випустив із клітки курей, але замість того, щоб їсти, вони розлетілися. Римський флот сприйняв це як дуже негативний знак, і вони дійсно програли в наступній битві.

Чим можна пояснити таку залежність від поведінки курей? Для римлян прикмети були прямим засобом спілкування з богами. Птахи, як небесні створіння, вважалися особливо пов'язані з божественним. Те, як птахи їдять, літають чи співають, розглядали як послання "згори". Тому священних курей вважали спеціально обраними інструментами, через які боги давали настанови.

Хоча це може здатися дивним для сучасного сприйняття, ці вірування глибоко вкорінилися в римській культурі. Зіставлення могутньої імперії, яка шукає поради у скромної курки, показує складний гобелен вірувань, які формували її рішення і долю!

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