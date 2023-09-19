Вперше в регіоні: у Німеччині виявлено майже 50 унікальних поховань галльських поселенців (фото)

Виявлені поховання пов'язані з періодом, коли римські легіони були розквартировані вздовж Рейну.

Завдяки спільним зусиллям студентів Франкфуртського університету імені Гете та відділу археології Гессену Державної агенції з охорони пам'яток зроблено відкриття поблизу міста Наугайму, Німеччина. Під час розкопок знайшли 46 могил різних етнічних груп, пише Arkeonews.

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Могильні артефакти однозначно вказували на те, що поховані особи були іммігрантами, які відрізнялися своїми галльськими поховальними традиціями.

Дослідницька група спочатку очікувала на виявлення римських залишків через історичні записи про римський військовий табір в околицях Наугайму. Отже, несподіване відкриття могил ранніх поселенців додало рівня складності до наративу.

Охоплюючи період від середини 1-го століття нашої ери до початку 3-го століття, місце поховання, площею приблизно 2 000 квадратних метрів, налічує загалом 46 могил. З цього переліку 44 охарактеризовані як кремаційні поховання, тоді як лише дві представляли інгумацію.

На наступних етапах дослідження антропологи ретельно вивчатимуть кісткові рештки, отримані в процесі кремації, разом із неушкодженими скелетами, з метою встановлення критично важливих параметрів, зокрема, віку смерті, статі та ознак захворювань.

Бронзове відро, в якому колись поховали людину Фото: Ralf Klausmann, Hesse archaeologist

Могили, відкриті в Наугаймі, дають глибоке уявлення про склад населення, яке оселилося в околицях Гессен-Ріду майже два тисячоліття тому. Ці перші поселенці складалися з етнічних груп іммігрантів, організованих у невеликі, самодостатні анклави. Матеріальні докази, здебільшого у вигляді поховального інвентарю, вказують на присутність германських військових фермерів. Історично склалося так, що римська влада цілеспрямовано вербувала їх з північних регіонів для виконання обов'язків з безпеки в провінції, розташованій на кордоні Римської імперії.

Особливої уваги в поховальному комплексі заслуговує знахідка характерної 30-сантиметрової посудини — бронзової місткості, яка, ймовірно, слугувала поховальною урною. Практика поховання людей у бронзовій посудині разом з інструментами, такими як ножиці чи ножі, значно відрізнялася від традиційних римських поховальних звичаїв.

Це перший випадок, коли поховання такого типу зустрічаються на території південного Гессену. І навпаки, ця практика була широко поширена на східній стороні Галлії протягом пізнього залізного віку (1 століття до н. е.) і 1 століття н. е. Ці нетрадиційні практики поховання є переконливим доказом того, що іммігранти принесли в цей регіон не лише свою культурну спадщину, але й унікальні поховальні традиції.

Професор Маркус Шольц, керівник програми з археології та історії римських провінцій в Університеті Гете, стверджує: "Бронзове відро, мабуть, було імпортоване сюди і, ймовірно, коштувало один-два динари". Загальний обсяг знайдених поховальних речей вказує на певний достаток похованих тут.

Крім того, під час розкопок виявлено шість прямокутних систем ровів, які можна інтерпретувати як огорожі для особливих поховань. Усі наявні докази вказують на те, що ці особливості виникли на початкових етапах створення могильника.

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