Шлях до серця через гумор. Учені з'ясували, чому жінки віддають перевагу веселим чоловікам

Як показало дослідження, чоловіки з почуттям гумору мають більше шансів отримати номер телефону вподобаної жінки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Evolutionary Behavioral Sciences, чоловіки використовують гумор як спосіб сигналізувати жінкам про свою зацікавленість і встановити з ними контакт. При цьому жінки віддають перевагу не просто веселим чоловікам, вони вважають, що ті розумніші і добре заробляють, пише Daily Mail.

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У новому дослідженні американських учених узяли участь 162 жінки, яким запропонували оцінити рівень привабливості кількох чоловіків за заздалегідь відібраними фотографіями. На знімках були зображені чоловіки, які були схожі один на одного і відповідали рівню середньої привабливості, на думку жінок.

Разом із фотографіями вчені надали жінкам різні жарти, при чому одні були смішні, а інші не дуже. Науковці попросили учасниць оцінити на основі наявних фотографій і жартів, наскільки високою є ймовірність того, що вони дадуть номер телефону тому чи іншому чоловікові, а також вступлять з ним у довгострокові або короткочасні стосунки.

Як показало дослідження, жінки добре ставляться до чоловіків, які мають почуття гумору, і саме їм насамперед вони згодні дати свій номер телефону. Ті чоловіки, які тільки намагаються пожартувати, не викликають сильного відторгнення у жінок, хоча і не викликають особливого ентузіазму, як показало дослідження.

Як показало дослідження, чоловіки з почуттям гумору мають більше шансів отримати номер телефону вподобаної жінки Фото: Daily Mail

За словами вчених, жінки обирають веселих чоловіків, бо вважають їх надійнішими і розраховують з ними зав'язати довгострокові стосунки. Що ж стосується чоловіків, які не мають почуття гумору, але є привабливими, то з ними жінки можуть зав'язати короткий роман.

У будь-якому разі, як вважають науковці, навіть якщо чоловік може гарно жартувати та розвеселити жінку, але не має привабливої зовнішності, але він має мало шансів мати з нею тривалі стосунки.

Також учені з'ясували, що веселих чоловіків жінки вважають компетентнішими, а отже, розумнішими, і при цьому жінки думають, що такі чоловіки добре заробляють. За словами вчених, веселі чоловіки можуть здаватися жінкам більш компетентними у своїй справі, а отже, більш надійними партнерами.

Якщо жінки вірять у це, то вони можуть повірити в те, що чоловік досягне більшого успіху в житті та заробить багато грошей. Але завжди існує ризик того, що чоловіки спеціально веселять жінок, щоб здаватися кращими, ніж є насправді, і це може мати неприємні наслідки для обох у майбутніх стосунках.

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Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, як перевірити сумісність із партнером. Нове дослідження вважає, що ці фактори надзвичайно важливі для сумісності в романтичних стосунках.