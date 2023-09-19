Належали епосі Київської Русі. Археологи завершили цьогорічні розкопки у Вишгороді: що знайшли

Археологічна експедиція завершила розкопки у Вишгороді. За час своєї роботи дослідники відкопали різноманітні споруди, знаряддя праці та побутові артефакти часів Київської Русі.

Попри відносно невелику площу розкопок, археологи виявили багато цінної інформації про повсякденне життя та господарство давніх мешканців Вишгорода. Детальніше розповідає пресслужба заповідника.

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Перша письмова згадка про існування цього міста датується 946 роком, воно згадується у Повісті минулих літ як град княгині Ольги. Місто успішно розвивалося й у 12-му столітті було одним з найбільших міст Київської Русі, поки у 1240 році його не зруйнував хан Батий.

Вишгородська археологічна експедиція відновила свою роботу кілька років тому, й цього сезону вчені досліджували ділянку поблизу Музею гончарства Вишгородського історико-культурного заповідника.

Однією з найбільших археологічних знахідок стало виробниче приміщення, пов'язане з металообробкою. Про це свідчать численні знахідки ливарних тиглів, металургійного шлаку та інших залишків виробництва. Крім того, серед знайдених артефактів — абразивні камені, призначені для заточування голок, шил або рибальських гачків.

Знахідка археологів у Вишгороді Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник/facebook

Крім того, археологам вдалося виявити значну кількість цікавих індивідуальних предметів, датованих 11 століттям. Серед них — бронзові прикраси для ременів та кінського спорядження, два залізні ключі, кілька ножів, рибальський гачок, пряслице тощо.

Дослідники планують продовжити свою роботу в наступному році, розпочавши розкопки на сусідній території.

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