Учені виявили секретний інгредієнт створення рожевих алмазів на Землі

Рожеві алмази є дуже рідкісними серед дорогоцінних каменів, але тепер учені знають, як вони з'явилися біля поверхні.

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Nature Communications, учені з'ясували, що ж сталося в далекому минулому Землі для того, щоб сформувалися рожеві алмази та з'явилися поблизу поверхні, пише IFLScience.

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Для того, щоб у надрах Землі утворилися алмази, необхідні величезна температура й тиск. Але найрідкіснішими на планеті є кольорові алмази, і вони становлять лише 0,01% від усіх видобутих дорогоцінних каменів. Дуже рідко трапляються сині, зелені, фіолетові, помаранчеві, червоні та рожеві алмази, набагато частіше зустрічаються жовті й коричневі.

Майже 90% рожевих алмазів були виявлені в руднику Аргайл в Австралії. Оброблені рожеві алмази, які перетворюються на рожеві діаманти, можуть коштувати десятки мільйонів доларів. Учені вивчили це родовище алмазів і з'ясували, як ті з'явилися близько до поверхні.

Більшість родовищ алмазів розташовані в центрі стародавніх континентів, у вулканічних породах, які швидко перенесли алмази з надр Землі на поверхню. Але для того, щоб алмази стали рожевими, на них має вплинути зіткнення тектонічних плит, що призводять до зміни кристалічної решітки алмазів.

Для того, щоб у надрах Землі утворилися алмази, необхідні величезна температура й тиск Фото: IFLS

Учені з'ясували, що рожеві алмази в копальні Аргайл утворилися внаслідок розпаду стародавнього суперконтиненту Нуна близько 1,3 мільярда років тому. Цей континент не розпався повністю й пізніше став Австралією, але в той час це призвело до створення розривів у земній корі, через які магма могла вирватися на поверхню та приносити із собою рожеві алмази.

Самі ж рожеві алмази сформувалися в надрах унаслідок зіткнення двох частин стародавнього континенту за сотні кілометрів під поверхнею. Так рожеві алмази опинилися дуже близько до поверхні, що нехарактерно для таких дорогоцінних каменів.

Суперконтиненти, які утворюються, коли кілька континентів об'єднуються в єдиний масив суші, виникали кілька разів в історії Землі. За словами вчених, раніше вважалося, що вік родовища Аргайл становить 1,2 млрд років, але виявилося, що ця місцевість на 100 млн років старша. Учені вважають, що місця, де стикалися стародавні континенти, є джерелами родовищ алмазів, а тому нове відкриття важливе для майбутніх пошуків.

Фокус уже писав про те, що змушує потоки алмазів вириватися з надр планети. Вчені виявили закономірність, за якою дорогоцінне каміння виривається із серця планети в результаті потужних вивержень вулканів.

Мільйони років стародавні фабрики в надрах Землі усіяли планету алмазами, і вчені з'ясували, чому це відбувається. Дослідники вважають, що розкрили таємницю того, чому алмази вивергаються з надр планети й розсипаються по поверхні Землі, як уже писав Фокус.