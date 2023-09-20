Слідами доктора Франкенштейна. Учені за допомогою електрики дали друге життя м'язам

З плином часу наші м'язи слабшають дедалі більше і більше, але південнокорейські вчені вирішили кинути виклик невідворотності їхнього старіння, домігшись вражаючих результатів.

Саркопенія — термін, який ми не часто чуємо, але від нього страждають до 16% літніх людей у всьому світі. Це одна з основних причин, через яку багато літніх людей падають, втрачають рухливість і насилу справляються з повсякденними завданнями. Досі не існувало прямого способу боротьби з цим захворюванням, і ми часто радили просто спробувати сповільнити його розвиток за допомогою здорового способу життя і зміни раціону харчування. Але південнокорейські вчені дослідили застосування біоелектричної терапії, яка може стати новою надією на боротьбу з цим захворюванням, пише New Atlas.

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Біоелектричну терапію можна описати, як особливий вид електростимуляції, що впливає на м'язові клітини. Використавши його, вчені знайшли спосіб, який, схоже, зміг відновити їх у старих мишей. Доктор Мінсок Кім, який очолив дослідження, зазначив, що кількість людей із саркопенією різко зросла останнім часом. Як не дивно, частково це зростання пояснюється зниженням фізичної активності під час пандемії COVID-19. За допомогою останньої наукової роботи, вони вперше переконалися в тому, що біоелектрична медицина дійсно має потенціал для лікування саркопенії. Досі не існувало ліків для її лікування. Крім того, автори дослідження виявили найкращі способи впливу стимуляцією для відновлення м'язів залежно від віку. Це може суттєво змінити підхід до лікування в майбутньому.

Для свого дослідження вчені розробили унікальний прилад — біочіп, який забезпечує електричну стимуляцію старіючих м'язових клітин людини. За допомогою цього біочипа вони змогли визначити ідеальний рівень стимуляції, необхідний для омолодження старих м'язових клітин. Занадто велика кількість електрики може нашкодити м'язам, але правильна кількість, мабуть, позитивно впливає на деякі процеси в клітинах, зокрема й на збільшення м'язової маси.

Зображення, що пояснює принцип роботи нової методики відновлення м'язів Фото: DGIST

Випробувавши цю методику на старих мишах протягом шести тижнів, вчені отримали обнадійливі результати. Миші не тільки відновили свою м'язову масу, а й стали краще ними працювати, демонструючи сильніші скорочення і більш здорове формування тканин.

При цьому фахівці не забули висловити застереження, заявивши, що багато наявних пристроїв забезпечують електричну стимуляцію без урахування віку, що іноді може посилити вже наявні проблеми. Попри всі обнадійливі результати винаходу, його творці вважають, що їхній метод, який вони назвали "срібною електростимуляцією", потребує подальшого доопрацювання, щоб переконатися в його ефективності та безпеці.

Загалом, незважаючи на те, що це ще тільки початок випробувань цієї методики, результати цього дослідження дають надію на майбутнє, в якому персоналізовані біоелектричні процедури можуть допомогти нашим м'язам старіти витонченіше та мінімізувати можливі травми, що в літньому віці можуть стати фатальними.

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