Як з'явився затонулий восьмий континент на Землі: щось тягнуло кору, доки та не лопнула

Дослідники з'ясували, як розколовся континент, але поки не розуміють силу природи, яка доклала до цього руку.

Близько 83 млн років тому суперконтинент Гондвана розколовся на частини, одна з яких пішла під воду. За словами геологів, цей затонулий шматок суші, який заведено називати Зеландією, можна було б вважати восьмим континентом, якби він не опинився під водою, пише ScienceAlert.

Та частина Зеландії, яка все ще височіє над водою, називається Новою Зеландією і прилеглими до неї островами. Близько 94% континенту, площею 4,9 млн кв. км, заховані під водою, тому восьмий континент досі залишався загадкою.

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Геолог із науково-дослідного інституту GNS Science Енді Таллох і його команда, схоже, впритул підібралися до розгадки походження континенту, який пішов під воду. У своєму дослідженні вчені використовували геохімічні та ізотопні дані зі зразків гірських порід, а також сейсмічні дані.

Зразки гірських порід було взято на ділянках розвідувального буріння і низки оголених вершин Південної Зеландії, таких як острови Чатем і Антиподів.

Аналіз геологічних даних показав їхню схожість із геологією Західної Антарктиди. Це дало змогу припустити, що чверть мільярда років тому відбулася субдукція краю Зеландії, яка явила на світ теперішнє плато Кемпбелл біля західного узбережжя Нової Зеландії.

Фото: ScienceAlert

За словами експертів, субдукція відбувається, коли два краї земної кори притискаються один до одного, внаслідок чого один край опускається в мантію Землі.

Але у вищевикладену теорію не вписуються магнітні аномалії, виявлені в тому ж регіоні.

"Це усуває початкове припущення про зсувний розлом Кемпбелл. Зеландія й Антарктида були істотно деформовані зсередини", — каже Таллох.

Команда ж Таллоха припускає, що магнітні аномалії Кемпбелла виникли через масштабне розтягування між різними частинами Гондвани, яка зрештою розпалася.

Спочатку були розколоті об'єднані території Зеландії та Західної Антарктиди, Антарктиди та Австралії. Саме це дозволило хлинути туди Тасмановому морю близько 83 млн років тому.

Після цього, під час пізнього крейдяного періоду, близько 79 млн років тому, відокремилися одна від одної Зеландія і Західна Антарктида.

Поки що невідомо, що могло так розтягнути й потоншити кору Зеландії, перш ніж вона відкололася. Таке ж витончення спостерігається і в Західній Антарктиді.

Також дослідники виявили докази того, що напрямки цього розтягування кори змінювалися на 65 градусів у період від 100 до 80 млн років тому. Таке явище справді могло призвести до значного витончення континентальної кори.

Нагадаємо, нещодавно вчені склали карту затонулого восьмого континенту Землі. Дослідники створили дві карти затонулої частини суші, а також інтерактивний веб-сайт, щоб дати людям ширше уявлення про Зеландію.