Близько 400 тисяч смертей на рік: майже вся Європа дихає токсичним повітрям, — Guardian

Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) засвідчили, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

Європа має серйозну екологічну кризу, коли майже все населення континенту живе у районах із небезпечним рівнем забруднення повітря із дрібними твердими частинками, показало дослідження The Guardian.

Найбільш постраждала країна — Північна Македонія. Майже дві третини людей тут мешкають у районах, де вміст PM2,5 у чотири рази перевищує рекомендований ВООЗ рівень забруднення повітря, а в чотирьох регіонах, включно зі столицею країни Скоп’є, — майже в шість разів.

Ситуація у Східній Європа значно гірша, ніж у Західній. Виняток становить Італія, де більше третини жителів долини По та прилеглих районів на півночі країни дихають повітрям, де рівень найнебезпечніших частинок у повітрі в чотири рази перевищує норму. Майже всі мешканці країн Східної Європи – Сербії, Румунії, Албанії, Польщі, Словаччини та Угорщини – мають подвійне погіршення показників ВООЗ.

У Німеччині три чверті населення живуть з подвійним перевищенням норм якості повітря. В Іспанії цей показник становить 49%, а у Франції – 37%. У Британії три чверті населення живуть у регіонах, де рівень опромінення в 1-2 рази більший за рекомендації ВООЗ, причому майже чверть більш ніж удвічі перевищує цю межу.

"Це серйозна криза охорони здоров’я. Ми чітко бачимо, що майже всі в Європі дихають нездоровим повітрям", — сказав Роель Вермеулен, професор епідеміології навколишнього середовища в Утрехтському університеті (Нідерланди), який очолював групу дослідників по всьому континенту.

Проте є регіони, в яких спостерігаються малі концентрації дрібних частинок у повітрі. У Швеції, наприклад, немає жодної області, де PM2,5 перевищує вдвічі показник ВООЗ, а деякі райони на півночі Шотландії є одними з небагатьох в Європі, де цей рівень ще нижчий. Проте, за інформацією Guardian, лише 2% європейського населення проживає в межах визначеної норми.

Карта забрудненості Європи Фото: З відкритих джерел

Минулого тижня Європейський парламент проголосував за ухвалення рекомендацій ВООЗ щодо PM2,5 до 2035 року. Закон, який ще має бути узгоджений із Радою Європи, має встановити у законодавчих межах обов’язковий ліміт для річних концентрацій PM2,5 у 5 мкг/м3. Але експерти кажуть, що вжити термінових заходів потрібно негайно.

"Вони вказують на зростаючу кількість доказів, які свідчать, що забруднення повітря впливає майже на кожен орган тіла та пов’язане з величезним спектром проблем зі здоров’ям — від захворювань серця та легенів до раку та діабету, депресії та психічних захворювань, когнітивних розладів та низької ваги при народженні", — пише Guardian.

Деякі міста по всій Європі, включаючи Лондон і Мілан, домагаються успіхів у боротьбі із забрудненням повітря завдяки запровадження зон із наднизьким рівнем викидів — введення схем зменшення трафіку та пішохідних і велосипедних ініціатив. Але експерти кажуть, що політики повинні діяти рішучіше, зважаючи на зростаючий рівень шкідливості, який спостерігають учені.

Що відомо про показник PM2,5

Показник PM2,5 – це наявність у повітрі крихітних твердих частинок, які здебільшого утворюються під час спалювання викопного палива, деякі з яких можуть проходити через легені та потрапляти в кров, вражаючи майже всі органи тіла. Поточні рекомендації ВООЗ стверджують, що середньорічна концентрація PM2,5 не повинна перевищувати 5 мікрограмів на кубічний метр (мкг/м3).

Основними джерелами забруднення PM2,5 є дорожній транспорт, промисловість, побутове опалення та сільське господарство. Причому від низької якості повітря найбільше страждають найбідніші верстви населення.

"Країни, які найбільше постраждали, також є країнами з найнижчим середнім доходом, за кількома помітними винятками – це ілюструє ступінь екологічної несправедливості, яку ми відчуваємо в ЄС. Очищення повітря, особливо у Східній Європі, є терміновою потребою, щоб забезпечити рівні можливості для здорового життя по всій Європі", — зауважує Барбара Хоффманн, професор екологічної епідеміології в Університеті Дюссельдорфа (Німеччина).

Загалом, як доводять експерти, високий рівень PM2,5 спричиняє близько 400 000 смертей на рік на всьому континенті.

Нагадаємо, Фокус писав, як гігантська хмара задушливого диму від лісових пожеж у Канаді накрила на початку літа Європу.

Раніше Фокус писав про те, що кліматична система Землі збожеволіла: планета занурилася в хаос Ван Гога, і це лякає вчених. Крім того, дослідники вважають, що світ перебуває на порозі історичного поворотного моменту, який матиме ефект на кліматичну кризу, — "початку кінця" ери викопного палива.