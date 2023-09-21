Чому волосся стає зеленим після басейну: винен зовсім не хлор

Волосся набуває зеленуватого відтінку після частого плавання в хлорованій воді. У чому причина?

У людей з різним кольором волосся з'являється зеленуватий відтінок після відвідування басейну. Зелений колір менш помітний на темному волоссі і більш помітний на світлому. Хоча хлорована вода відіграє свою роль, і часто хлор звинувачують у цьому, але це не головна причина появи зеленуватого відтінку на волоссі. Але що саме спричиняє зміну кольору волосся після відвідування басейну? І що робити в такому разі? Про це розповідає хімік Магдалена Вайрак з Університету Едіт Коуен, Австралія, пише ScienceAlert.

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Насправді головним винуватцем появи зеленого волосся після відвідування басейну є мідь. Вона береться із сульфату міді, який додають у басейни, щоб там не росли водорості. Усього 0,5 грама сульфату міді на літр води унеможливлює ріст водоростей. І це важливо, адже водорості в басейні можуть спричинити подразнення шкіри, а також серйозні проблеми зі шлунком і кишечником.

Водночас мідь може з'явитися в басейні через корозію водопровідних труб, тому в деяких басейнах її концентрація може бути вищою. Кристали сульфату міді мають зеленувато-синій колір, тому після контакту з волоссям цей відтінок передається йому.

За словами Вайрак, коли волосся окислюється під дією хлору, який міститься у воді, то відбувається ушкодження волосся і посилюється поглинання іонів міді. Але якщо у воді немає хлору, а є тільки мідь, то волосся стане зеленим. Тому хлор не є головною причиною появи зеленого волосся, а лише посилює набуття такого кольору.

У людей із різним кольором волосся з'являється зеленуватий відтінок після відвідування басейну Фото: long-covid

Як саме іони міді прикріплюються до волосся?

Волосся людини в основному складається з білка кератину, який має волокнисту структуру. Вона складається з різних хімічних груп, таких як карбоксильні групи, аміногрупи та дисульфідні групи. Іони міді здатні встановити міцний зв'язок із цими групами й утворюють мідно-кератиновий комплекс. Цей комплекс залишається у волоссі, через що воно здається зеленим.

До речі, 3 роки тому вчені з'ясували, що іони цинку, свинцю, хрому та ртуті також зв'язуються з волоссям людини таким самим чином.

Найпомітніше зелений відтінок на світлому волоссі. Але дослідження показали, що в пошкодженому волоссі, яке зазнало хімічної обробки або сильного сонячного випромінювання, найчастіше з'являються найбільш тісні зв'язки іонів міді з кератином. Тобто міді легше закріпитися на такому волоссі.

Можна якось запобігти появі зеленого волосся?

За словами вченої, щоб волосся не стало зеленим під час відвідування басейну, можна щонайменше вдягнути шапочку для плавання. Також можна перед відвідуванням басейну обробити волосся лужним шампунем. Як показують дослідження, у цьому разі іони міді не прикріплюються до волосся. Для цього потрібно використовувати шампунь з pH вище 7. Також можна додати у звичайний шампунь трохи харчової соди.

Що робити, якщо волосся вже стало зеленим?

За словами Вайрак, у цьому випадку допоможе миття волосся шампунями, які призначені для видалення хлору. Вони містять хімічні сполуки, які допоможуть видалилися іони міді з волосся.

"Деякі люди вважають, що можна використовувати для цього кетчуп, можливо, тому, що червоні пігменти мають "нейтралізувати" зелені. Але немає жодних наукових доказів того, що це працює", — каже Вайрак.

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