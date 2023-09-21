Породило безліч суперечок. Учені відповіли, коли ж людина почувається найщасливішою

Дуже часто представники всіх вікових категорій почуваються не такими щасливими, як хотілося б. Чи може наука точно визначити етапи в нашому житті, коли ми досягаємо розквіту щастя?

Дорослі часто жартують, піддражнюючи молодь фразами на кшталт: "Твої шкільні роки — найкращі у твоєму житті!". У той час як дорослі згадують про це з тужливою ностальгією, молодь, як правило, відкидає такі думки, прагнучи свободи та незалежності. Тож коли ті найкращі роки, коли ми найщасливіші? Про це пише IFLScience.

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Команда дослідників з Німеччини та Швейцарії взялася за розгадку цієї загадки. Їхнє амбітне дослідження охопило велику колекцію з понад 400 різних наборів даних і приголомшливу кількість учасників — понад 460 000 осіб. Дослідження заглибилося у припливи і відпливи щастя протягом усього людського життя.

Перша авторка дослідження Сюзанна Бюкер висвітлила цілі дослідження: "Ми зосередилися на змінах у трьох центральних компонентах суб'єктивного благополуччя". Це усталене поняття в психології, яке охоплює чийсь досвід і оцінку власного життя. У цьому комплексному дослідженні Бюкер та її команда зосередилися на "задоволеності життям, позитивних емоційних станах та негативних емоційних станах".

Попередні дослідження цього, здавалося б, простого питання викликали бурхливі дебати. Однією з основних теорій, яка привернула широку увагу, є U-подібна траєкторія щастя. Згідно з цією теорією, благополуччя досягає свого апогею в період становлення у двадцять років і відновлюється в старості, з помітним спадом у середньому віці — явище, яке дехто пов'язує з кризою середнього віку, хоча не всі з цим погоджуються.

Вивчаючи численні аспекти суб'єктивного благополуччя, а також розглядаючи дані з різних глобальних контекстів, автори цього дослідження прагнули побудувати повнішу панораму.

Згідно з їхніми висновками, задоволеність життям демонструвала тенденцію до зниження у віці від 9 до 16 років, за якою слідувало помірне зростання до 70 років, а потім поступове зниження до 96 років.

На противагу цьому, позитивні емоційні стани демонстрували загальне зниження протягом усього життя, починаючи з 9 років і до 94 років.

Третій елемент, негативні емоційні стани, демонстрував коливання у віці від 9 до 22 років, а потім почав неухильно знижуватися в дорослому віці до 60 років, після чого знову почав зростати.

У великій схемі людського існування як позитивні, так і негативні емоційні стани зазнають вираженіших трансформацій, ніж задоволеність життям. Бюкер підсумувала: "Загалом, дослідження показало позитивну тенденцію протягом тривалого періоду життя, якщо ми подивимося на задоволеність життям і негативні емоційні стани".

Отримані результати загалом узгоджуються з інтуїтивними припущеннями, які багато хто має про перебіг середньостатистичного людського життя. Бурхливі фази статевого дозрівання і підліткового віку, сповнені глибоких змін і суспільного тиску, природно, збігаються зі зниженням рівня задоволеності життям. Аналогічно, похилий вік часто приносить погіршення здоров'я і сумний відхід близьких, що сприяє зниженню загального благополуччя.

А тому питання, поставлене на початку цього дослідження, не має однозначної відповіді. Результати цього ретельного дослідження висвітлюють чіткі траєкторії, якими рухаються різні складові суб'єктивного благополуччя протягом життя. Автори сподіваються, що це розуміння може прокласти шлях до більш цілеспрямованих зусиль, спрямованих на підвищення рівня щастя в різних вікових групах, з особливою увагою до людей старше 70 років, серед яких переважає тенденція до зниження рівня благополуччя.

Однак самі дослідники визнають, що подальша робота необхідна, показуючи у своїй статті: "З огляду на те, що доказів ефективності втручань, спрямованих на підвищення добробуту, все ще мало… майбутні дослідження в цій галузі вкрай необхідні".

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