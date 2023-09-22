Міфічний підводний кінь або дивні риби. Розгадано таємницю "слідів копит" на морському дні (фото)

Дослідники нарешті з'ясували, хто залишив загадкові трикутні відмітини під водою біля узбережжя Нової Зеландії.

Уперше загадкові "відбитки копит" на морському дні біля узбережжя Нової Зеландії вперше було виявлено ще 2013 року, відтоді вчені мізкували, намагаючись зрозуміти, кому ж вони належать. Через 10 років у дослідників нарешті з'явилося чітке пояснення, пише Science Alert.

Сліди були виявлені десятиліття тому під час дослідження підводного хребта біля берегів Нової Зеландії, яке проводили вчені з Національного інституту досліджень води й атмосфери Нової Зеландії (NIWA). Попри те, що сліди вельми нагадують відбитки копит, вони навряд чи належать загадковому підводному коню, що біжить глибоководною безоднею.

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10 років вчені намагалися розгадати таємницю цих загадкових слідів на дні океану й ось нарешті вченим з NIWA, схоже, вдалося знайти рішення, яке ідеально вписується в ці загадкові обставини.

Знадобилося 10 років, щоб розгадати таємницю "слідів копит" на морському дні Фото: Oceanographic Research Papers

Автори нового дослідження вважають, що трикутні сліди на глибині близько 450 метрів були залишені загостреними мордами деяких глибоководних риб-гренадерів, також відомих як Coelorinchus. Вчені вважають, що відбитки були залишені рибами під час харчування — у цих місцях вони жували мул і засмоктували здобич.

Відомо, що Coelorinchus добувають корм на екстремальних глибинах, а тому подібні сліди "зустрічаються вкрай рідко, якщо зустрічаються взагалі". Фактично, вченим досі не вдавалося задокументувати спостереження за природною кормовою поведінкою представників цього виду.

Учені порівняли сліди на дні океану з відбитками голови риб Фото: Oceanographic Research Papers

Команда зазначає, що сліди, виявлені на дні океану ще десятиліття тому насправді є єдиними свідченнями харчових звичок цих загадкових глибоководних риб. Вчені вивчили сліди і тепер припускають, що риби полюють, засовуючи морду в мул, а потім засмоктують здобич зверненим донизу ротом.

За словами співавтора дослідження, морського біолога з NIWA Седі Міллс, деякі з виявлених слідів менші, тоді як інші більші. Команда припускає, що дрібніші сліди були залишені в момент, коли риба перекусила крабом на поверхні піску, тоді як глибші — були залишені в спробі викопати їжу, заховану в мулі.

Зазначимо, що вчені використовували технологію Deep Towed Imaging System (DTIS), що дає їм змогу бачити морське дно в найдрібніших деталях. Команда зазначає, що переглядаючи зображення, вони часто натикаються на дивні глибоководні сліди, проте рідко вченим вдається зрозуміти, як вони виникли. На щастя, цього разу вченим все ж вдалося розгадати таємницю "слідів копит" на морському дні.

Ученим усе ще занадто мало відомо про цих загадкових риб Фото: Oceanographic Research Papers

Перше спостереження глибоководного гренадера, який "копається" в мулистому морському дні, відбулося в 1970-х роках. Тоді представників цього виду помітили на глибині близько 4 000 метрів. Утім, до цього часу вчені не могли пояснити настільки дивну поведінку мешканців океану. На щастя, тепер усе змінилося.

Під час дослідження вчені наклали кілька фотографій риб-гренадерів на підводні "відбитки копит". У результаті голови трьох із риб ідеально збіглися з відбитками на дні океану. За словами команди, основною причиною, чому вченим вдалося вказати на конкретний вид, є те, що ці риби мають вельми унікальні особливості голови: вони мають довгу морду та висувний рот на нижньому боці голови, що дають їм змогу харчуватися на морському дні інакше, ніж це роблять інші види.

Надалі автори дослідження сподіваються використати ці відбитки для виявлення критичних місць проживання і зон годування цих невловимих глибоководних риб.

Раніше Фокус писав про те, що вчені створили детальну карту морського дна найбільшого морського каньйону.