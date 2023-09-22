У Полтавській області вчені знайшли артефакти часів скіфів і Великого переселення народів (фото)

На території Історико-культурного заповідника "Більськ" археологи виявили древні артефакти часів скіфів та сарматів. Серед знайдених речей вістря стріл, кераміка та різноманітні знаряддя.

Під час розкопок на Котелевському городищі, розташованому в заплаві річки Ворскла, Полтавська область, виявлено унікальні артефакти. Це поселення, яке є пам'яткою сільського мікрорегіону, викликає інтерес дослідників завдяки своїй топографії та багатовіковій культурній історії. Про це повідомила пресслужба Історико-культурного заповідника "Більськ".

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Згідно з результатами останніх досліджень, найдавніші сліди перебування людини на території городища належать до епохи пізньої бронзи, а саме до бондаріхінської культури 11-19 століть до нашої ери. Проте найбільшу інтригу для наукової спільноти становлять знахідки, що датуються 3-1 століттями до нашої ери, відомими як "темний період". У цю епоху на території Котелевського городища знаходилися практично невідомі археологічні пам'ятки.

Знайдені артефакти Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

Експедиція, проведена заповідником під керівництвом доктора Костянтина Пеляшенка мала на меті дослідити історичний період, що знаменує собою кінець скіфської доби та початок сарматського вторгнення на територію України. Котелевське городище стало ключовим пунктом для вивчення цього періоду.

У результаті масштабних розкопок, проведених у травні-червні 2023 року, зібрано неймовірну колекцію артефактів Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ"

У результаті масштабних розкопок, проведених у травні-червні 2023 року, зібрано неймовірну колекцію артефактів, зокрема залізні наконечники стріл, елементи одягу, господарські знаряддя, кераміку, а також знахідки пізніших періодів, пов'язаних з Великим переселенням народів і Новим часом.

Наразі триває аналіз розкопаних артефактів, і в майбутньому їх представлять на спеціальній тематичній виставці, яка розкриє таємниці історії Котелевського городища та його роль у давніх подіях.

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