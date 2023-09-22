Найбільша військово-рятувальна операція в історії: вчені шукають затонулі кораблі операції "Динамо"

Операція "Динамо" відома також як Дюнкерська евакуація, врятувала безліч життів. Проте окрім цього, не варто забувати про тих, хто загинув під час цього порятунку.

Вінстон Черчилль назвав масштабну евакуацію військ союзників з пляжів і причалів Дюнкерка в травні 1940 року "дивом визволення". Однак рятувальна операція, відома як операція "Динамо", що мала на меті врятувати понад 330 000 військовослужбовців, оточених німецькими військами, призвела до значних втрат, пише The Guardian.

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Протягом дев'яти днів операції "Динамо" до 1000 суден, від військових кораблів до рибальських човнів, рятувальних шлюпок і прогулянкових суден, були поспіхом мобілізовані для допомоги солдатам, що опинилися в оточенні. На жаль, сотні з цих суден потопили, забравши при цьому багато життів.

Минуло понад вісім десятиліть, і французькі та британські археологи розпочали спільну роботу з обстеження вод біля північного французького міста Дюнкерк. Їхньою метою є використання передових технологій для пошуку на морському дні залишків рятувальної армади.

Цей проєкт, яким спільно керують французький Департамент підводних археологічних досліджень (Drassm) та "Історична Англія", почнеться з поверхневого сканування морського дна за допомогою геофізичного обладнання, яке планується розпочати наступного тижня. Дослідники хочуть дізнатися про 37 затонулих суден, місцезнаходження яких відоме, а також виявити інші затонулі судна.

Ці зусилля прокладуть шлях для подальших, комплексніших досліджень водолазів, які мають розпочатися наступного року. Сесіль Соваж, одна з археологів, що очолюють експедицію, говорить: "Ми хочемо врятувати їх, вивчаючи. Я не хочу знайти один військовий корабель або лише один тип. Я [хотіла б] зрозуміти подію, знайшовши різні типи кораблів, які були залучені".

У Дюнкеркській евакуації брали участь безліч кораблів під прапорами різних країн, включаючи Велику Британію, Францію, Бельгію, Нідерланди, Польщу, Данію, Норвегію та Швецію. Вони варіювалися від потужних військових есмінців і канонерських човнів до невеликих яхт, рятувальних шлюпок, рибальських човнів, буксирів і невеликих приватних катерів, які поспішно перетнули Ла-Манш, щоб допомогти в порятунку.

Ентоні Ферт, керівник відділу стратегії морської спадщини організації "Історична Англія", підкреслює ймовірність того, що більші судна збереглися під водою завдяки своїй міцності. А проте навіть менші судна, хоч і навряд чи залишилися неушкодженими, могли залишити на морському дні сліди, які можна виявити, наприклад, двигуни і котли.

Одне із затонулих суден, яке планується обстежити, — "Брайтон Квін", гребний пароплав, переобладнаний на тральщик. Це судно, на борту якого перебувало 700 франко-марокканських солдатів, майже половина з яких загинула під час німецького обстрілу, свідчить про міжнародний масштаб Дюнкеркської операції.

Дослідження, вважає Ферт, "поверне увагу до морського виміру Дюнкерка та того факту, що його фізичні залишки все ще існують на морському дні, як і багато інших аспектів нашої морської спадщини".

Попри те, що евакуація з Дюнкерка посідає чільне місце у британських спогадах про Другу світову війну, у Франції вона залишається відносно невідомою, як зазначає Клер Дестанк, французька археологиня, співкерівник дослідження. Її дослідження виявило свідчення про щонайменше 305 суден, які зазнали різних доль під час операції "Динамо". Вона наголошує на спільних зусиллях британських і французьких військ та ключову роль, яку відіграли французькі сили в успішній евакуації, тим самим характеризуючи її як надзвичайний епізод в анналах війни.

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