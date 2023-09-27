Земля нагріється до 70°C. Нове масове вимирання може початися раніше, ніж думали вчені

Дослідники вважають, що його масштаби будуть порівнянні з подіями, які згубили динозаврів 66 мільйонів років тому.

Нове дослідження було проведено вченими з Великої Британії, вчені вважають, що сильна спека в майбутньому може призвести до масового вимирання людей і майже всіх інших ссавців. Команда вважає, що це станеться набагато раніше, ніж припускали вчені, пише The Jerusalem Post.

Завдяки своїй здатності адаптуватися і стійкості до потепління і похолодання ссавцям вдавалося домінувати на Землі останні 55 років, але тепер учені вважають, що цьому настане кінець і набагато раніше, ніж вважалося раніше.

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Команда під керівництвом Бристольського університету провела дослідження, результати якого свідчать про те, що через 250 мільйонів років на нашій планеті відбудеться нове масове вимирання, яке за масштабами буде порівнянне з тим, що згубило динозаврів 66 мільйонів років тому.

Під час дослідження вчені використовували передові суперкомп'ютерні кліматичні моделі. У результаті їм вдалося проілюструвати ескалацію екстремальних кліматичних явищ, які відбудуться на Землі, коли континенти нашої планети в кінцевому підсумку зіллються разом і утворять новий суперконтинент Пангея Ультима. Вчені вважають, що це суттєво вплине на клімат планети — фактично Земля просто стане непридатною для життя більшості ссавців.

Автори дослідження зазначають, що врешті-решт утворення Пангея Ультіма призведе до того, що наша планета перетвориться на "нестримну теплицю", щойно поглинена сонячна радіація перевищить викиди теплового випромінювання за кілька мільярдів років. Передбачається, що суперконтинент переважно займатиме найспекотніші та найвологіші тропічні регіони, внаслідок чого все живе зазнає неймовірних температур 40-70°C.

Крім того, внаслідок формування суперконтиненту збільшиться частота вивержень вулканів, що призведе до викиду значної кількості вуглекислого газу в атмосферу, а це лише посилить потепління планети.

Автори дослідження також вважають, що середні температури на планеті посилюватимуться в міру того, як Сонце ставатиме дедалі яскравішим, випромінюючи більше енергії, а отже підвищуючи температуру Землі. За словами провідного автора дослідження, доктора Александра Фарнсворта, приблизно кожні 100 мільйонів років Сонце стає яскравішим на 1% і випромінює приблизно на 1% більше енергії. Через 250 мільйонів років, світило стане яскравішим на 2,5% і випромінюватиме на 2,5% більше радіації, ніж сьогодні.

Учені припускають, що створення нового суперконтиненту фактично створить потрійний удар по Землі: ефект континентальності, спекотніше Сонце та більша кількість CO2 в атмосфері. Усе це призведе до посилення спеки в деяких частинах нашої планети та зробить їх непридатними для життя.

За словами авторів дослідження, одним зі способів запобігання масовому вимиранню ссавців на Землі може стати розробка штучних технологій, зокрема огорож, що захищають людей від екстремальних температур. Проте, за його словами, розв'язання цієї проблеми потребуватиме інновацій для підтримання джерел продовольства, оскільки тваринництву і сільськогосподарським культурам буде важко вижити в таких умовах. Забезпечення водної безпеки стане ще одним складним завданням.

Раніше Фокус писав про те, хто на Землі зазнав найсильнішої зміни клімату в житті.