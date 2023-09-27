Прорив на Великому адронному колайдері: під час експерименту вперше виявили нейтрино

Вчені назвали дослідження на Великому адронному колайдері першим безпосереднім спостереженням за нейтрино. Отримані результати допоможуть з'ясувати, як частинки формувалися і яка їхня роль в еволюції Всесвіту.

Дослідники вперше виявили нейтрино в колайдері частинок. Загадкові субатомні частинки настільки відокремлені від решти матерії, що ковзають крізь неї — звідси й прізвисько "частинок-привидів". Опубліковано дві рецензовані статті, присвячені цьому дослідженню.

Вчені стверджують, що нове дослідження було першим безпосереднім спостереженням за нейтрино, і що це допоможе з'ясувати, як частинки формувалися і яка їхня роль в еволюції Всесвіту.

Під час дослідів використовували детектор FASERnu, а про результати повідомили на конференції Rencontres de Moriond Electroweak Interactions and Unified Theories в Італії в березні цього року.

"Ми виявили нейтрино з абсолютно нового джерела, в якому два пучки частинок стикаються за дуже високої енергії", — зазначав фізик елементарних частинок Джонатан Фенг із Каліфорнійського університету в Ірвайні.

Нейтрино — одні з найпоширеніших субатомних частинок у Всесвіті, у цьому відношенні вони поступаються тільки фотонам. Але в них немає електричного заряду, маса майже дорівнює нулю, вони практично не взаємодіють з іншими частинками. Через тіло людини проходять сотні мільярдів нейтрино.

Вони з'являються під час енергетичних процесів, наприклад під час ядерного синтезу всередині зірок або вибуху наднових зірок. Вважається, що їхня маса впливає на гравітацію Всесвіту.

"Вони можуть розповісти нам відомості про глибокий космос, які ми ніяк не дізнаємося інакше", — пояснив фізик елементарних частинок Джеймі Бойд із ЦЕРН.

Команда FASER все ще не завершила аналіз даних, отриманих за допомогою детектора. У майбутньому, ймовірно, будуть проводитися нові експерименти. Нове дослідження на Великому адронному колайдері заплановано до 2026 року.

Нагадаємо, що примарні частинки взаємодіють зі світлом, хоча раніше це вважалося неможливим.

Також повідомлялося, що вчені вперше виявили примарні частинки, що прилітають із нашої галактики.