Червона планета може виявитися не червоною: як виглядатимуть кольори на інших планетах

Залежно від того, які кольори переважатимуть у новому середовищі, мозок космонавта перебудовуватиметься в той чи інший бік палітри.

Людський мозок дуже ефективно може пристосовуватися до різних умов освітлення. Хоча б узяти момент, коли ви одягаєте сонцезахисні окуляри: спершу сірі відтінки переважають, але за деякий час кольори знову починають виглядати "нормальними", пише Space.com.

Такий самий ефект можна спостерігати з віком, коли кришталики людини стають більш жовтими. Але люди не помічають різниці, оскільки їхній мозок коригує сприйняття.

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Але як би наш мозок пристосовувався до кольорів в абсолютно новому середовищі, якого не існує на Землі? Ось як, на думку експертів, можуть виглядати кольори на інших планетах.

"Яким би не був звичайний колір, в кінцевому підсумку, він буде виглядати сірим", — каже фахівець з когнітивного зору з Університету Невади Майкл Вебстер.

За його словами, залежно від того, які кольори переважатимуть у новому середовищі, мозок космонавта перебудується, щоб сприймати кольори більш нейтрально. Візьмемо, наприклад, Марс.

"На мою думку, коли люди переберуться на Марс, то Червона планета з часом перестане виглядати для них червоною", — зазначає Вебстер.

Натомість іржавий марсіанський пейзаж з часом сприйматиметься більш коричневим або сірим. Охристе небо Марса, найімовірніше, почне здаватися синішим, звісно, не таким яскраво-синім як на Землі, але менш помаранчевим, ніж видасться спершу.

Щоправда, це також не означає, що будь-яке інопланетне небо буде з часом здаватися нам блакитним. Усе залежатиме від переважаючого кольору світла, що проходить через атмосферу планети, по відношенню до переважних кольорів ландшафту. Протилежністю помаранчевого кольору на колірній палітрі є синій, тож холодніші тони, ймовірно, стануть помітнішими в міру того, як мозок людини оброблятиме картинку. Але якщо вирушити на екзопланету, де рослинність буде фіолетовою, а небо золотим, мозок адаптуватиметься інакше.

За словами вчених, мозок змінює не тільки відтінки, а й регулює інтенсивність кольорів. Наприклад, на планеті з мізерною колірною палітрою ваш мозок з часом почне показувати бляклі кольори як більш яскраві, і навпаки.

"Якби ви перебралися жити в дуже барвисте середовище, ваш мозок би трохи приглушував кольори, але по поверненню на Землю, все повернулося б до "заводських налаштувань", — підкреслює Вебстер.

Але, що якщо ми можемо винайти пристрій, який буде автоматично фільтрувати навколишнє середовище, щоб не чекати поки це зроблять наші очі? Над втіленням подібної ідеї працює інженер і океанограф із Хайфського університету в Ізраїлі Дерья Аккайнак.

Вчена стала співавтором комп'ютерного алгоритму, який коригує колір зображень, знятих під водою. У підсумку, знімки мають такий вигляд, ніби їх зробили на суші. Основне завдання алгоритму — прибирати природний синій відтінок води.

Дослідники зазначають, що навіть інопланетні водойми здавалися б блакитними, оскільки вода відфільтровує інші кольори видимого світла.

"По суті, вода змінює біле світло на синє", — пояснює Аккайнак.

Але більшість водойм не надто чисті, у них присутні частинки солі, зелений фітопланктон, відкладення та інші речовини, що відбивають світлові частинки або фотони. Саме тому об'єкти під водою набувають різних кольорів залежно від глибини та типу води.

Гіпотетично, якщо знати склад атмосфери та океанів на іншій планеті, тоді можна передбачити, як світло буде з ними взаємодіяти. Далі цю інформацію можна було б використати для створення алгоритму, який коригував би кольори навколишнього середовища. Його можна було б встановити, скажімо, в козирку скафандра.

Але доти, доки люди не висадяться на іншій планеті, неможливо напевно сказати, як наш мозок адаптуватиметься до інопланетної палітри.