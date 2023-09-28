Чиста до скрипу. Учені розповіли, чому після вмивання наша шкіра стає стягнутою

Очищення є важливою частиною щоденного догляду, але часом воно також здатне викликати не найприємніші відчуття.

Більшості з нас знайоме відчуття, коли після вмивання ми зовсім не можемо насолодитися відчуттям чистоти шкіри, через те, що нас переслідує відчуття стягнутості. Косметичні компанії раз у раз вигадують різні засоби, які дадуть нам змогу позбутися цього відчуття, але чому воно взагалі з'являється досі не було зрозуміло, пише IFLScience.

У новому дослідженні дослідники зосередилися на пошуках механізмів, які викликають це дивне відчуття, а також того, що допоможе косметичним компаніям поліпшити наш щоденний процес очищення шкіри.

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Науковці зазначають, що відчуття стягнутості шкіри виникає через те, що очищувальні засоби видаляють з неї частину ліпідів, які допомагають шкірі зберігатися вологою. У результаті зовнішній шар нашої шкіри, роговий шар, стискається.

Раніше вчені вже попереджали, що в цьому процесі, ймовірно, залучений певний тип сенсорних рецепторів шкіри, механорецептори. Під час дослідження команда поєднала лабораторні експерименти, комп'ютерне моделювання та дані випробувань на людях.

Спочатку вчені нанесли 6 різних очищувальних і 9 зволожувальних засобів на зразки донорської шкіри, отримані зі щік, чола і живота. Після цього вони виміряли зміни в роговому шарі після застосування засобу. Далі команда використовувала дані про зміни та під'єднала їх до моделі шкіри людини, що пророкує сигнали, які механорецептори посилатимуть мозку. Простими словами, комп'ютерна модель передбачала, чи зможе очищувальний або зволожувальний засіб змусити людину відчути стягнутість шкіри.

Щоб переконатися в точності комп'ютерного моделювання, вчені порівняли результати з даними випробувань на людях, під час яких реципієнти тестували очищувальні та зволожувальні засоби, а потім повідомляли, наскільки стягнутою за відчуттями була їхня шкіра.

За словами одного з авторів дослідження Рейнхольда Даускардта, результати дослідження стали підтвердженням того, що в момент очищення шкіри роговий шар стискається, а механічні сили цього процесу справді виявляються механорецепторами, розташованими глибше в шкірі. Рецептори передають цю інформацію в мозок і він розпізнає сигнал як "відчуття стягнутості".

Це відкриття цікаве саме по собі, проте вчені сподіваються, що їхні результати також допоможуть косметичним компаніям створити нові продукти, які позбавлять клієнтів цього не найприємнішого відчуття.

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