Масова загибель тюленів і морських левів в Уругваї: вчені назвали винуватця

За останні кілька тижнів на узбережжі виявили чотири сотні мертвих тіл тварин, дослідники розповіли, що сталося.

Останнім часом з'являється все більше повідомлень про масову загибель тюленів і морських котиків — мертві тіла тварин сотнями знаходять на узбережжях у різних куточках світу. Раніше про масову загибель морських ссавців також зафіксували на острові в Сибіру, пише PHYS.org.

Цього разу подібна доля спіткала і популяції тюленів і морських котиків, що мешкають біля узбережжя Уругваю. Тільки за останні кілька тижнів на місцевих пляжах було виявлено близько 400 мертвих тіл ссавців.

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Наразі одразу кілька міністерств Уругваю спостерігають за ситуацією. Дослідники та влада вважають, що в масовій загибелі тварин винен пташиний грип. Зазначимо, що раніше перший випадок пташиного грипу H5 було виявлено у морського лева на пляжі в Монтевідео, де річка Плейт впадає в Атлантичний океан.

За словами глави відділу фауни міністерства довкілля Кармен Лейзагоен, сотні тіл мертвих тварин було виявлено на узбережжі Атлантичного океану, а також уздовж усієї річки. Влада і вчені також зазначають, що наразі найбільш очевидним винуватцем масової загибелі тюленів і морських левів є пташиний грип

Основна проблема полягає в тому, що хворобу морських ссавців неможливо контролювати, а тому вченим і владі доводиться чекати, доки імунітет тварин самостійно впорається із захворюванням. Утім, коли це станеться нікому не відомо.

Зазначимо, що популяція морських котиків і тюленів в Уругваї налічує 315 000. Поки ситуація не стабілізується, влада і вчені закликають місцевих жителів і туристів триматися якомога далі від тварин, щоб не заразитися вірусом. Зараження людей пташиним грипом трапляється вкрай рідко, проте це все ж таки можливо, а тому необхідно дотримуватися запобіжних заходів.

Раніше Фокус писав про те, що одинадцять видів тюленів дивом уникли вимирання.