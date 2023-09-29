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Масова загибель тюленів і морських левів в Уругваї: вчені назвали винуватця

Тая Кітова
Фото: Getty Images | На узбережжі Уругваю виявили сотні мертвих тварин

За останні кілька тижнів на узбережжі виявили чотири сотні мертвих тіл тварин, дослідники розповіли, що сталося.

Останнім часом з'являється все більше повідомлень про масову загибель тюленів і морських котиків — мертві тіла тварин сотнями знаходять на узбережжях у різних куточках світу. Раніше про масову загибель морських ссавців також зафіксували на острові в Сибіру, пише PHYS.org.

Цього разу подібна доля спіткала і популяції тюленів і морських котиків, що мешкають біля узбережжя Уругваю. Тільки за останні кілька тижнів на місцевих пляжах було виявлено близько 400 мертвих тіл ссавців.

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Наразі одразу кілька міністерств Уругваю спостерігають за ситуацією. Дослідники та влада вважають, що в масовій загибелі тварин винен пташиний грип. Зазначимо, що раніше перший випадок пташиного грипу H5 було виявлено у морського лева на пляжі в Монтевідео, де річка Плейт впадає в Атлантичний океан.

За словами глави відділу фауни міністерства довкілля Кармен Лейзагоен, сотні тіл мертвих тварин було виявлено на узбережжі Атлантичного океану, а також уздовж усієї річки. Влада і вчені також зазначають, що наразі найбільш очевидним винуватцем масової загибелі тюленів і морських левів є пташиний грип

Основна проблема полягає в тому, що хворобу морських ссавців неможливо контролювати, а тому вченим і владі доводиться чекати, доки імунітет тварин самостійно впорається із захворюванням. Утім, коли це станеться нікому не відомо.

Зазначимо, що популяція морських котиків і тюленів в Уругваї налічує 315 000. Поки ситуація не стабілізується, влада і вчені закликають місцевих жителів і туристів триматися якомога далі від тварин, щоб не заразитися вірусом. Зараження людей пташиним грипом трапляється вкрай рідко, проте це все ж таки можливо, а тому необхідно дотримуватися запобіжних заходів.

Раніше Фокус писав про те, що одинадцять видів тюленів дивом уникли вимирання.