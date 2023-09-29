Надія, що виникла на очах. Учені навчилися відновлювати пошкоджений зір

Застосувавши останні нанотехнології разом із наявними ліками, вченим вдалося запустити процес росту очних клітин, подібний до того, як це відбувається під час природного їхнього зародження.

У світі дорослих людей існує поширена проблема із зором, звана віковою макулярною дегенерацією (ВМД). Вона є однією з основних причин втрати зору, особливо літніми. На думку експертів, до 2050 р. тільки в Європі 77 млн. людей страждатимуть на той чи інший вид ВМД. Але завдяки новому відкриттю вчених у людства може з'явитися спосіб ефективного лікування або профілактики цього захворювання, пише SciTechDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Нещодавно група вчених під керівництвом професора Барбари Пірсіонек з Університету Англія Раскін зробила приголомшливий прорив, який може змінити підхід до вирішення цієї проблеми. Використовуючи нанотехнології, вони знайшли спосіб вирощування здорових клітин ока у більш природний спосіб, схожий на те, як вони самостійно ростуть у нашому організмі.

Наша сітківка, частина ока, яка вловлює зорову інформацію, має набір клітин, які називаються RPE-клітинами. Ці клітини відіграють найважливішу роль, і якщо вони пошкоджуються, то наш зір може постраждати. Ось тут-то команда вчених і спробувала виправити ситуацію. Дослідники використовували метод, відомий як "електроспіннінг", для створення тривимірної структури, на якій будуть рости клітини RPE. До цього вчені вирощували клітини на плоских поверхнях, що не зовсім відповідає їхньому природному росту всередині ока.

Коли вчені обробили цю 3D-структуру стероїдом (флуоцинолона ацетонідом), сталося щось неймовірне. Цей стероїд, спочатку призначений для боротьби із запаленням, начебто зробив клітини ще сильнішими і допоміг їм краще рости. Це означає, що в майбутньому така структура може бути використана для вирощування тканин ока, які потім можна буде пересаджувати пацієнтові.

ВМД же викликається різними чинниками. Для багатьох жителів західних країн це пов'язано з накопиченням ліпідних відкладень і пошкодженням частини сітківки. В інших регіонах світу аномальний ріст кровоносних судин може призвести до таких проблем, як кровотеча в оці та навіть відшарування сітківки. Можливість замінити пошкоджені або втрачені клітини RPE може стати вирішальним фактором у лікуванні ВМД.

Професорка Пірсіонек прокоментувала результати дослідження, підкресливши його потенціал. Вона зазначила, що новий метод може замінити частину ока, звану мембраною Бруха. Відомо, що проблеми з цією мембраною якраз і є причиною таких очних захворювань, як ВМД. Тому новий підхід, розроблений на основі відкритого вченими методу, може стати значним кроком уперед у сфері лікування очей.

І хоча необхідні подальші подальші роботи та випробування для отримання схвалення у використанні нового методу, майбутнє для людей з проблемами зору виглядає більш чітким і світлим. Завдяки подібним розробкам ми стаємо на крок ближче до того, щоб у майбутньому все менше людей жили з такими виснажливими та небезпечними захворюваннями, як ВМД.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.