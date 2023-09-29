У 6,5 млрд разів більша за Сонце: вчені підтвердили, що перша чорна діра-монстр обертається

Чорні діри поглинають величезну кількість газу і пилу, що притягується потужним гравітаційним тяжінням.

Перша чорна діра, яку зобразили люди, також надала "незаперечні докази" того, що чорні діри обертаються. Міжнародна група вчених на чолі з китайським дослідником доктором Цуй Юйчжу проаналізувала дані спостережень за 22 роки, зібрані більш ніж 20 телескопами по всьому світу. Про це повідомляє Engadget.

З'ясувалося, що структура чорної діри в центрі галактики M87, яка в 6,5 млрд разів більша за Сонце, коливається. Розгойдується догори й вниз кожні 11 років. Таке спостереження підтверджує, що чорна діра дійсно обертається.

Чорні діри поглинають величезну кількість газу і пилу, що притягується потужним гравітаційним тяжінням. Невелика частина тих частинок, які не потрапляють у чорну діру, викидається назовні й рухається зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Вони проявилися у вигляді вузьких променів уздовж осі. Ці промені називають джетами. Спостереження телескопів показують, що джет M87 коливається на 10 градусів у повторюваному 11-річному циклі, як і передбачає Загальна теорія відносності Ейнштейна.

Аналіз даних дослідників показує, що вісь обертання чорної діри не ідеально збігається з віссю обертання її акреційного диска. Дископодібна структура зазвичай зустрічається навколо чорної діри й складається з матеріалів, які поступово по спіралі йдуть у порожнечу і поглинаються.

Така розбіжність між масою, що обертається, і матерією, що обертається навколо неї, чинить значний вплив на навколишній простір-час, що впливає на рух довколишніх тіл.

Це важливе відкриття покращує уявлення про загадкову область простору-часу — крім доказу правоти Ейнштейна. Однак вченим ще належить з'ясувати розмір акреційного диска M87 і швидкість обертання чорної діри, для чого знадобляться подальші спостереження та аналіз.

Нагадаємо, що історичний експеримент ЦЕРН підтвердив здогадку Ейнштейна: антиматерія реагує на гравітацію.

Також повідомлялося, що на контейнері зі зразками астероїда Бенну виявили таємничий чорний пил.