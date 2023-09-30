Легше, ніж здавалося: вчені розповіли, коли краще вчити складні предмети

Багато хто з нас уже давно минув бурхливі роки і безсонні ночі, в які ми ретельно готувалися до іспитів з математичних наук, але вчені стверджують, що ми робили це неправильно.

Для тих, кому обчислювальна наука дається важко, а вже зовсім скоро їм доведеться пройти перевірку своїх знань у черговій контрольній, вчені знову несуть благу звістку. Засиджуватися до ранку над книгами і розрахунками, з калькулятором під рукою, зовсім не обов'язково. Їхній зовсім доволі простий і ніяк не порушить такий необхідний нам цикл сну, пише Cosmos.

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Нещодавнє дослідження, проведене під керівництвом доктора Джейна Спіллера з Університету Лестера, показало, що вивчення математики перед сном може допомогти краще її запам'ятати. Дослідників цікавило, чи допоможе сон після вивчення складних математичних задач, наприклад, множення 8 на 23, краще запам'ятати розв'язок, ніж якби ви намагалися згадати його після неспання.

Щоб перевірити це, вони зібрали 77 добровольців. Ці учасники пройшли дві основні сесії. В одній з них вони вивчали математику ввечері, спали, а наступного ранку проходили тестування. В іншій — вони навчалися вранці і проходили тестування пізніше того ж дня. Перерва між навчанням і тестуванням в обох випадках становила близько 10,5 годин, а між двома сесіями робилася тижнева перерва. Нюанс полягав у тому, що учасники не знали, коли саме вони проходитимуть тестування.

Результати дослідження виявилися досить цікавими. Автори з'ясували, що після хорошого сну люди краще запам'ятовують математику. У середньому вони могли згадати на один додатковий математичний факт більше, якщо відпочивали між заняттями та тестом. Цікаво, що ця "перевага сну" дуже схожа на ту, що раніше спостерігалася для запам'ятовування слів, хоча ефект від запам'ятовування математичних фактів був дещо менш вираженим.

Схоже, що сон позитивно впливає на пам'ять, зокрема й математичну. Хоча різниця може здатися незначною, у процесі навчання кожна крупиця знань допомагає. Це дослідження дає нам ще одну причину цінувати регулярний і здоровий сон. Вчені пропонують перевірити це тим, кому ця тема цікава: чи знаєте ви, скільки буде 6 помножене на 26? Спробуйте розв'язати цю просту задачку сьогодні перед сном, а завтра вранці подивіться, чи пам'ятаєте ви відповідь.

Раніше Фокус писав про біологічне коріння математики. Математика — це вираження в символах глибинної структури нашого сприйняття, вважають вчені.

Також Фокус писав про історію походження "х" у математичних рівняннях. Є кілька різних пояснень, які пропонують математики: вони пов'язані або з перекладом, або з друком текстів.

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