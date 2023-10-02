Врятували людство від колапсу. Двоє вчених отримали Нобелівську Премію за вакцину від Covid (відео)

Дует учених, який відкрив мРНК-вакцину, за часів, коли пандемія коронавірусу лютувала на планеті, удостоїлися найвищої наукової нагороди.

Двох учених-першопрохідців, д-рку Каталін Каріко і д-ра Дрю Вайсмана, які заклали основу для створення мРНК-вакцин Covid, удостоєно Нобелівської премії з фізіології та медицини, пише пресслужба фонду Нобеля.

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Ця революційна технологія мРНК, що перебувала на стадії експерименту до початку пандемії, стала маяком надії, завдяки якому мільйони людей по всьому світу отримали рятівну вакцину. Примітно, що саме ця методологія лягла в основу препаратів, вироблених компаніями Moderna і Pfizer/BioNTech.

Комітет із присудження Нобелівської премії наголосив на важливій ролі дуету Каталін і Дрю, заявивши: "В умовах однієї з найсерйозніших криз у галузі охорони здоров'я в сучасній історії їхній внесок значно прискорив темпи розроблення вакцин".

Нобелівська премія з фізіології та медицини 2023 року

Вакцини призначені для того, щоб імунна система могла розпізнавати і боротися з патогенними мікроорганізмами, такими як бактерії і віруси. Тоді як у типових вакцинах використовують ослаблені або зовсім не активні патогени або їхні фрагменти, мРНК-вакцини проклали особливий шлях у стратегії імунізації, знижуючи ймовірність небажаних реакцій.

Можливості застосування технології мРНК розширюються, і наразі тривають дослідження з вивчення її ефективності в боротьбі із захворюваннями, включно з раком.

Раніше Фокус писав про початок тестування універсальної мРНК вакцини проти грипу. У світі медичних чудес на горизонті з'являється новий чемпіон — універсальна вакцина проти грипу, заснована на технології мРНК. Ці перегони за новий захист від грипу перебувають тільки на ранній стадії, але вже набирають обертів.

Також Фокус писав про Нобелівську хворобу, яка спіткала деяких з лауреатів премії. Отримання Нобелівської премії в галузі науки є вершиною досягнень у світовому академічному та науковому співтоваристві. Таке визнання дарує лауреатам чудову можливість сформувати траєкторію своєї кар'єри практично в будь-якому напрямку, який вони обирають.