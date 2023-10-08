Уколи в око підуть у минуле: вчені розробили краплі, що замінюють страшну процедуру

Мільйони людей, які страждають від вікової макулярної дегенерації, нарешті зітхнуть із полегшенням і, можливо, зможуть забути про голки, націлені на їхню очну ямку, як про страшний сон.

Багато хто з нас здригається при думці про укол у руку. Але існує дещо набагато гірше за уколи у звичні нам частини тіла. Наприклад, укол прямо в око. Так, люди, які страждають на захворювання, зване віковою макулярною дегенерацією, змушені регулярно стикатися з вістрям холодної металевої голки, націленим у їхнє очне яблуко. Однак останні дослідження показують, що найближчим часом може з'явитися набагато менш страхітлива і комфортніша альтернатива, пише New Atlas.

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Перш за все, давайте розберемося в суті проблеми. Волога форма вікової макулярної дегенерації — це захворювання, за якого в задній частині ока розростаються аномальні кровоносні судини. Ці судини можуть пропускати кров у найважливішу частину ока, звану макулою, що спричиняє її пошкодження, яке може призвести до сліпоти. Наразі лікування полягає в ін'єкціях безпосередньо в око, щоб уповільнити ріст цих проблемних кровоносних судин.

Але вчені з Університету Іллінойсу в Чикаго запропонували потенційну альтернативу. Вони створили препарат, який впливає на білок, названий End Binding-3 (EB3). Цей білок міститься в клітинах, що утворюють внутрішню оболонку кровоносних судин. Замість ін'єкцій ці ліки застосовуються так само, як звичайні очні краплі.

В експериментах із мишами та мавпами, у яких спостерігалися симптоми цього захворювання очей, дослідники задокументували багатообіцяючу ефективність препарату. Дворазове щоденне застосування цього розчину у вигляді очних крапель не дозволяло небажаним кровоносним судинам завдавати подальшої шкоди. Уже через два-три тижні пошкодження макули помітно зменшилися.

Але, вчені, схоже, створили досить універсальне рішення відразу проблем із зором. Цей самий препарат допоміг усунути й інші вікові захворювання, пов'язані з генними змінами, що призводять до запалення та зниження надходження кисню в око. У результаті лікування гени в оці повернулися до свого звичайного здорового стану, що знизило ризик виникнення нових проблем.

Доцент Юлія Комарова, провідний науковий співробітник дослідження, відзначила ширші наслідки їхньої роботи та отриманих результатів. "Ми не тільки зменшуємо шкоду, що завдається клітинам судин, а й посилюємо процеси загоєння, — сказала вона, — що може стати вирішальним фактором для підтримання здорової функції ока".

У перспективі у команди є ще більше новаторських ідей. Вони вивчають концепцію контактних лінз, які могли б стабільно вводити ліки в очі. Ба більше, потенціал цієї сполуки не обмежується тільки захворюваннями очей. Наразі тривають дослідження, спрямовані на вивчення можливості його використання для лікування інших захворювань, таких як інсульт і серцево-судинні захворювання.

Але варто зазначити, що це не єдина подібна робота, яку ведуть у цьому напрямі. Вчені з Бірмінгемського університету розробили свій варіант очних крапель для лікування цього захворювання. Їхній підхід дещо інший: вони використовують спеціальний інгредієнт для швидкого доставлення наявних ліків у потрібну ділянку ока.

Розробка вчених із Чикаго, якщо вона успішно пройде випробування на людях, може стати менш інвазивним і зручнішим методом лікування для багатьох людей, які зіткнулися із загрозою сліпоти через вологу форму вікової макулярної дегенерації. Це проблиск надії для мільйонів людей, яким загрожує повна або часткова втрата зору.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли відновлювати пошкоджений зір. Застосувавши останні нанотехнології разом з наявними ліками, вченим вдалося запустити процес зростання очних клітин, подібний до того, як це відбувається під час природного їх зародження.

Також Фокус писав про згубний вплив екранів телефонів і комп'ютерів на наш зір. Час, проведений перед монітором, впливає на м'язи і форму очей людини, а також збільшує ризик розвитку захворювань у майбутньому.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.