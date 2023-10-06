Зварилися живцем. 150 рожевих дельфінів загинули в озері, через неймовірну спеку

Ще одна трагедія сталася на тлі кліматичної кризи — цього разу безневинними жертвами стали мешканці озера в Бразилії.

Кліматична криза вже тут, і її наслідки відчувають на собі не тільки люди та тварини на суші, а й ссавці, що мешкають у воді. Температура поверхні океану також неухильно зростає, що перетворює прибережні води на смертельно небезпечні "гарячі ванни", пише Futurism.

Раніше цього року сенсорні буї біля узбережжя Флориди зареєстрували температуру, що перевищує 37,7 градуса за Цельсієм, що приблизно відповідає середній температурі гарячої ванни. Тоді дослідники навіть були змушені оголосити евакуацію з океану, щоб врятувати місцеві корали від загибелі.

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Наслідки таких високих температур виявилися руйнівними для місцевого морського життя. Однак учені виявили, що різке потепління поверхні океану також вплинуло і на прісноводне життя вглиб країни.

Зовсім недавно понад 150 рожевих річкових дельфінів загинули в озері Тефе в бразильському штаті Амазонас. Трагедія вразила вчених і зоозахисників і, як вважають дослідники, була пов'язана з різкою зміною клімату.

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що температура води у віддаленому озері сягнула жахливих 38,8 градуса за Цельсієм, що приблизно на 15 вище, ніж у середньому в будь-якій водоймі Амазонки. У результаті рівень води також досяг тривожного мінімуму.

Дослідники вважають, що в міру підвищення температури розчинений кисень починає розсіюватися, унаслідок чого річкові дельфіни буквально померли від удушення. За словами керівника з надзвичайних екологічних ситуацій державного Інституту біорізноманіття імені Чіко Мендеса Клаудії Сакраменто, тут і раніше знаходили тіла мертвих дельфінів, проте раніше їхня кількість не перевищувала одного або двох. Зазвичай рожеві річкові дельфіни гинули від старості або хвороб, однак подібної масової загибелі тварин тут не спостерігали.

Дослідники також намагаються зрозуміти, чи могли причиною смерті дельфінів стати біотоксини або віруси. Однак найпростішим поясненням є вода, що швидко нагрівається через зміни клімату.

Науковці також зазначають, що вода у водоймах настільки гаряча, що вчені навряд чи встигають доставити мертві тіла в дельфінів у лабораторію — вони розкладаються занадто швидко. Буде потрібно ще трохи часу й аналізів, щоб встановити причину смерті, проте вчені вважають, що вона пов'язана з підвищенням температури води.

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