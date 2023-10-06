Пошуки Дев'ятої планети. Виявлено інший закон гравітації в Сонячній системі: нова теорія

Вчені вважають, що спостереження, які наштовхнули вчених на існування Дев'ятої планети можуть вказувати на існування модифікованого закону гравітації.

Американські фізики представили нове дослідження у виданні The Astronomical Journal, в якому вони стверджують, що інформація з околиць Сонячної системи, яка вказує на існування Дев'ятої планети, може вказувати ще на один важливий момент. Вчені вважають, що в Сонячній системі може існувати змінений закон гравітації, який спочатку у вигляді гіпотези був створений для пояснення обертання галактик, пише Phys.

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Альтернативною теорією гравітації, яка пропонує зміни в законі тяжіння Ісаака Ньютона, є модифікована ньютонівська динаміка (MOND). Згідно з цією гіпотезою обертання галактик можна пояснити без участі темної матерії, як припускають нинішні теорії. Тобто саме через вплив темної матерії на гравітацію відбувається обертання галактик.

Теорія MOND передбачає, що закон тяжіння Ньютона працює до певного моменту. Коли гравітаційне прискорення стає досить маленьким, то MOND допускає іншу поведінку гравітації.

За словами вчених, у масштабах галактики можна пояснити існуючі процеси за допомогою теорії MOND, але вони були здивовані, що цей змінений закон гравітації може також мати помітний вплив на околиці Сонячної системи. За словами вчених, вони дійшли висновку, що якби закон гравітації визначався теорією MOND, то можна виявити, що Чумацький Шлях чинить сильний вплив на об'єкти в зовнішній Сонячній системі.

Спостереження показали, що в зовнішній частині Сонячної системи невідомий об'єкт, імовірно Дев'ята планета, який своєю гравітацією змінює орбіти кількох об'єктів Фото: ScienceAlert

Автори дослідження вже вивчали можливість впливу модифікованої ньютонівської динаміки в масштабах галактики. Але вони вирішили перевірити наявність такого впливу в Сонячній системі після серії досліджень інших учених. Ці спостереження показали, що в зовнішній частині Сонячної системи є невідомий об'єкт, імовірно Дев'ята планета, який своєю гравітацією змінює орбіти кількох об'єктів. Подібні спостереження, наприклад, раніше призвели до того, що через аномальні орбіти прилеглих об'єктів, які перебували під впливом тоді ще невідомого тіла, було відкрито Нептун.

За словами вчених, спочатку вони розуміли, що теорія MOND може суперечити спостереженням, які наштовхнули вчених шукати Дев'яту планету. Тому вони вирішили з'ясувати, чи можуть дані спостережень за околицями Сонячної системи виключити існування альтернативної теорії гравітації.

Але в результаті, згідно з дослідженням, фізики з'ясували, що теорія MOND навпаки пророкує існування аномальних орбіт різних об'єктів на краю Сонячної системи, які спостерігали астрономи. Згідно з новою гіпотезою, через мільйони років орбіти деяких об'єктів у зовнішній Сонячній системі вирівняються з гравітаційним полем Чумацького Шляху.

Згідно з дослідженням, фізики з'ясували, що теорія MOND навпаки пророкує існування аномальних орбіт різних об'єктів на краю Сонячної системи, які спостерігали астрономи Фото: phys.org

Поки що ця гіпотеза вченим здається дуже життєздатною, але відсутність великої кількості даних не дає можливості говорити більш впевнено про присутність альтернативного закону гравітації в Сонячній системі.

У будь-якому разі, як кажуть автори нового дослідження, потрібно націлити всю увагу на вивчення зовнішньої частини Сонячної системи, де можна перевірити наявні теорії гравітації та вивчити інші проблемні моменти у фізиці.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили нову частину Сонячної системи. За Плутоном знайдено 12 невідомих раніше великих об'єктів. Астрономи припускають, що за орбітою Плутона ховається ще один невідомий пояс Койпера.

Фокус також писав про те, що нова гіпотеза передбачає не просто існування Дев'ятої планети в Сонячній системі, а й те, що вона напрочуд схожа на Землю.