Загинуть усі. Імовірність вимирання людства в цьому столітті 1 до 6: що це означає

Дослідники розповіли, як розуміти прогноз про те, що людство може загинути вже до 2100 року.

У 2020 році філософ з Оксфорда Тобі Орд опублікував книжку "Прірва", у якій ідеться про ризик вимирання людства. Примітно, що автор оцінив імовірність "екзистенціальної катастрофи" нашого виду вже в цьому столітті як 1 до 6, пише Science Alert.

Це цілком конкретна цифра і вона вельми тривожна. Тоді заява Орда потрапила в заголовки газет, а після її раз у раз цитували дослідники та представники урядів різних країн. Однак дослідників цікавить, звідки взялася ця настільки конкретна цифра?

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За словами професора науки про дані в Університеті Бонда Стівена Стерна, важко не погодитися з тим, що найближчими десятиліттями на людство чекають вельми не райдужні перспективи: від зміни клімату, ядерної зброї та біоінженерних патогенів до неконтрольованого штучного інтелекту і великих астероїдів.

За словами Стерна, цікавішим у цій історії є точна ймовірність вимирання людства. Звідки воно взялося? І що насправді означає? Щоб відповісти на ці запитання, необхідно відповісти ще на одне: що таке ймовірність?

Традиційний погляд на ймовірність називається часткою та отримав свою назву від гри в кості та карти. Стерн зазначає, що традиційна ймовірність насправді залежить від спостережень і процедури. Щоб її обчислити, необхідно мати набір повторюваних подій, на яких можна засновувати свою оцінку.

Однак імовірність вимирання людства насправді буде разовою — якщо така подія відбудеться, повторення, на жаль, буде разовим. Однак, за словами Стерна, можна знайти деякі паралельні події, на яких можна повчитися. У книзі Орда автор говорить про низку потенційних подій вимирання, деякі з яких потенційно можна вивчити у світлі історії.

Наприклад, учені можуть оцінити ймовірність зіткнення астероїда із Землею, який знищить усе живе на планеті. Для цього потрібно вивчити кількість подібних каменів, які зіткнулися з Місяцем за всю його історію. Ще торік французький учений Жан-Марк Салотті розрахував цю ймовірність — він дійшов висновку, що в наступному столітті рівень вимирання досягне приблизно 1 до 300 мільйонів.

Стерн зазначає, що така оцінка таїть у собі невизначеність, однак вона також підкріплена чимось, що наближається до відповідного розрахунку частоти. Водночас Орд оцінює ризик вимирання від астероїда в один на мільйон, хоча й наголошує на значному ступені невизначеності.

Утім, існує ще один підхід до теорії ймовірності, він менше фокусується на самих подіях і більше на тому, що ми знаємо, очікуємо від них або віримо в них. Простими словами, цей підхід розглядає ймовірності як свого роду рангову систему. З цієї точки зору конкретне число, надане ймовірності, не слід брати безпосередньо, а слід порівнювати з іншими ймовірностями, щоб зрозуміти, які результати є більш або менш імовірними.

Якщо розглядати книгу Орда з цього погляду, автор вважає, що вимирання від удару астероїда, одне на мільйон, набагато менш імовірне, ніж вимирання через кліматичну кризу, одне на тисячу. При цьому обидва вони значно менш імовірні, ніж вимирання через неконтрольований штучний інтелект — один до десяти.

Стерн зазначає, що існує два способи думати про точність і корисність імовірнісних обчислень: калібрування і дискримінація. Перший являє собою правильність фактичних значень імовірностей. Однак їх неможливо визначити без відповідної спостережної інформації. При цьому дискримінація — просто належить до відносного ранжування.

Вчений зазначає, що з наукового погляду немає підстав вважати, що цінності Орда правильно відкалібровані. Автор книги сам вказує, що вони призначені для надання показань "порядку величини".

За словами Стерна, його досвід показує, що у більшості людей далеко не ідеальне розуміння ймовірності. У подібній ситуації, у публічній суперечці, оцінці "ймовірності" не обов'язково бути добре відкаліброваною — достатньо мати правильний психологічний вплив. І з цього погляду, "один із шести" цілком відповідає всім вимогам. Наприклад, "один зі ста" може здатися недостатнім, щоб привернути увагу, тоді як "один із трьох" уже звучатиме як маячня.

Так чи інакше, Стерн вважає, що ймовірність вимирання людства в цьому столітті "один до шести" виглядає цілком достатньою, щоб звернути увагу людства на проблеми клімату, ядерної зброї та ШІ, який може вийти з-під контролю.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вважають, що 66 млн років тому динозаврів убило щось інше.